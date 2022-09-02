По всей Украине чтят память студентов, погибших в борьбе за Украину

Акция "Дипломы, которые никогда не выдадут" организовал студенческий совет. Hоместили с десяток именных дипломов, их должны были получить студенты со всей страны, но их владельцы погибли из-за войны войны. Эти студенты взяли в руки оружие в первые дни полномасштабного вторжения и встали на защиту Украины, говорится в ТСН.

Под фасадом Сумского педагогического университета обустроили стенд памяти. Один за другим на белом полотне вывесили с десяток дипломов, которые не вручат владельцам: студентам, погибшим от пуль оккупантов.

20-летний Руслан погиб в Луганской области. «Их накрыли с территории России «Смерчами», – рассказывает мама юноши.

Он только вернулся из армии и должен был переходить на второй курс. Впрочем, выбрал – фронт. «Меня он подготовил, все, наверное, так сыновья делают, у нас обучение, что я буду звонить, пошел, не сказал. Скучаю очень», — говорит женщина.

Татьяна не выпускает из рук фотографию сына, а ее все безостановочно целует малейший братик Руслана.

Большинство студентов, имена которых на документах – прервали обучение и взяли в руки оружие в первые дни полномасштабного вторжения. Денис и Андрей погибли весной во время выполнения боевого задания, 18-летний Денис – от пули снайпера на Азовстали. Анастасия – попала под обстрел оккупантов в автомобиле с другими пассажирами. «Мы каждый день переписывались – мониторила новости и в сумской группе я увидела ее фотографию. Надеялась, что это ошибка, когда взяла трубку и сказали, что Настя погибла под обстрелами. Ей осколок пробил сердце на месте", – рассказывает подруга.

Одногруппница Насти вспоминает, что образование педагога девушка получила еще до вуза в училище и уже работала по специальности с детьми с нарушением развития. А накануне полномасштабного вторжения только вышла замуж. «Мы о ней не забудем, она должна с нами в следующем году выпуститься и получить свой диплом. К сожалению, в руки она его никогда не возьмет. Мы рады, что хоть так получится», – говорят друзья.

Среди именных дипломов здесь есть памяти молодежи, которая погибла по всей Украине: «Неизвестной студентке» и «Неизвестному студенту», которые должны закончить университет и строить свое будущее.

Эту идею подхватила молодежь уже по всей стране. Во Львове на Площади рынок вывесили четыре десятка подобных документов, а у каждого стенда возложили цветы, перевязанные черной лентой и зажгли лампадки. «Это только студенты. Молодых людей гораздо больше. В Украине молодые люди это лица от 14 до 35 лет, то можно представить масштабы всей трагедии», — говорит и.о. руководителя управления молодежной политики Львова Ростислав Юник.

В Сумах разбирать конструкцию под открытым небом пока не планируют, а как только пойдет дождь – перенесут в университет. «Чтобы каждый человек, который захочет прийти почтить их память, чтобы переосмыслил свою память и переосмыслил свое отношение ко многим вещам», – говорит председатель студенческого совета при областной военной администрации Никита Ковалевский.

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