По всей Украине второй раз за утро объявлена масштабная воздушная тревога

В Украине второй раз за утро среды, 2 августа, объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом свидетельствует интерактивная карта тревог.

Также читайте Атака дронами по Киеву: силы ПВО уничтожили все БПЛА

По состоянию на 08:22 сирены раздаются во всех областях. Пройдите в укрытие к отбою тревоги!

Причина тревоги – истребитель Миг-31К, взлетевший с российского аэродрома.

"Вся Украина — ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Масштабная воздушная тревога сейчас 2 августа 2023 года

Стоит отметить, в 07:30 утром 2 августа в Украине была объявлена воздушная тревога из-за предполагаемой ракетной атаки. Тревога была недолгой – в 07:53 пошли отбои по регионам.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.