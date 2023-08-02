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По всей Украине второй раз за утро объявлена масштабная воздушная тревога

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
8552
Время на прочтение
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По всей Украине второй раз за утро объявлена масштабная воздушная тревога

По всей Украине вторично за утро объявлена масштабная воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

Причина тревоги – истребитель Миг-31К, взлетевший с российского аэродрома.

В Украине второй раз за утро среды, 2 августа, объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом свидетельствует интерактивная карта тревог.

По состоянию на 08:22 сирены раздаются во всех областях. Пройдите в укрытие к отбою тревоги!

Причина тревоги – истребитель Миг-31К, взлетевший с российского аэродрома.

"Вся Украина — ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Масштабная воздушная тревога сейчас 2 августа 2023 года / ©
Масштабная воздушная тревога сейчас 2 августа 2023 года

Стоит отметить, в 07:30 утром 2 августа в Украине была объявлена воздушная тревога из-за предполагаемой ракетной атаки. Тревога была недолгой – в 07:53 пошли отбои по регионам.

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Дата публикации
Просмотры
8552
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