По всей Украине второй раз за утро объявлена масштабная воздушная тревога

Причина тревоги – истребитель Миг-31К, взлетевший с российского аэродрома.
В Украине второй раз за утро среды, 2 августа, объявлена масштабная воздушная тревога.
Об этом свидетельствует интерактивная карта тревог.
По состоянию на 08:22 сирены раздаются во всех областях. Пройдите в укрытие к отбою тревоги!
Причина тревоги – истребитель Миг-31К, взлетевший с российского аэродрома.
"Вся Украина — ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", — говорится в сообщении Воздушных сил.
Стоит отметить, в 07:30 утром 2 августа в Украине была объявлена воздушная тревога из-за предполагаемой ракетной атаки. Тревога была недолгой – в 07:53 пошли отбои по регионам.
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