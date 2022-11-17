По замыслу РФ Украина должна была погаснуть еще после первой массированной атаки – руководитель ДТЭК

По замыслу РФ Украина должна была погаснуть еще после первой массированной атаки. Однако, благодаря работе украинских военных и энергетиков, Россия не смогла полностью отключить энергосистему Украины.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"По замыслу российских террористов Украина должна была погаснуть еще после первой массированной атаки. Но они не смогли это сделать ни 10 октября, ни 18, ни 15 ноября, когда они выпустили рекордное количество ракет. Это заслуга военных, прежде всего, и наших энергетиков и спасателей", — сказал он.

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Пока ситуация сложная, но контролируемая, поэтому Россия не смогла достичь своей цели, отметил руководитель ДТЭК.

Сахарук добавил, что для прохождения зимы необходимо обеспечить эффективную работу противовоздушной обороны и защитить оборудование от обломков снарядов и взрывных волн.

"Учитывая, какое количество ресурса потратила Россия для того, чтобы наступил так называемый блекаут, оно просто несоразмерно с той устойчивостью, которую сейчас показывает украинская энергетическая система", — подчеркнул Сахарук.

Напомним, в результате российских ракетных ударов энергосистема Украины испытала беспрецедентные разрушения и именно для этого необходимы стабилизационные и экстренные отключения электроэнергии.

Отметим, период отключения электроэнергии в Украине может возрасти вдвое – до шести-восьми часов за раз из-за вражеских атак.

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