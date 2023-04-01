По Запорожью оккупанты ударили ракетами, а в Херсонской области погибли электрики: как прошла ночь в регионах

Россияне не перестают атаковать мирные населенные пункты и убивать украинцев.

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращает совершать.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: в сутки — 3 обстрела, Новгород-Северский район, из артиллерии. Зафиксировано 44 взрыва. Есть повреждения 3 частных домов. Без потерь.

Сумщина: сегодня ночью из ствольной артиллерии обстрел Середино-Будской территориальной громады. Без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили обстрелы территории 4 громад Сумщины: Зноб-Новгородской, Белопольской, Хотинской, Эсманской.

Хотинская громада: россияне били из артиллерии из артиллерии – 25 "прилетов". В результате одного из обстрелов получил ранение житель Сумского района.

Запорожская область: вчера днем вражеская ракета попала на территорию одного из кладбищ Запорожья. Взрывной волной повреждений получили 55 окрестных домов частного сектора. Легкие повреждения получили 2 человека.

В результате авиационного удара по г. Орехов двумя ракетами по территории РЭСа, 2 гражданских работника получили ранения, один в тяжелом состоянии. Повреждены двухэтажные административные здания и вспомогательные хозяйственные постройки, также частично разрушены боксы с автомобильной техникой, уничтожена автомобильная техника, которая хранилась на открытых площадках.

За прошедшие сутки враг совершил 104 обстрела 19 населенных пунктов: Запорожье, Орехов, Гуляйполе, Новоандреевка, Волшебное, Гуляйполье, Железнодорожное, Новояковловка, Новоданиловка, Белогорье, Ольговское, Святопетровка, Староукраинка, Малые Щербаки, Плавни. Поступило 46 сообщений о разрушении.

Днепропетровщина: вчера за день враг дважды ударил по Марганецкой громаде Никопольского района, ударил из тяжелой артиллерии и из БПЛА. Без жертв и пострадавших. В Марганце повреждены социальное учреждение, авто и хозяйственные постройки.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелка, Глубокое, Нескучное, Бочковое и Бударки.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты, что рядом с линией боевого столкновения: Каменка, Фиголовка, Масютовка, Синковка, Крахмальное.

За минувшие сутки пострадавших в результате вражеских обстрелов не обнаружено.

Луганщина: за прошедшие сутки противник попытался совершить наступательные действия не только в Белогоровке, но и неподалеку от Макеевки, Кременной, Червонопоповки, Дибровы и в районе Серебрянского лесничества.

За прошедшие сутки обстрелы со стороны противника подверглись населенные пункты, рядом с линией боевого столкновения.

В Старобельском районе оккупанты разыскивают 50 военнослужащих РФ, которые дезертировали из подразделений и воинских частей.

Донетчина: за минувшие сутки — 2 погибших, 3 раненых.

В течение суток враг совершил авиаудары (тип ракет не установлен), ЗРК С-300, авиаудар "НКРС", обстреливал населенные пункты области из РСЗО "Град", артиллерии, танков.

Обстреляны: Авдеевка, Дружковка, пгт Большая Новоселка, с. Времивка, с. Карловка. Во время одного из обстрелов Авдеевки погиб 5-месячный ребенок, мальчик и его бабушка; мама и папа ранены.



Херсонщина: за минувшие сутки противник совершил 54 обстрела, выпустив 439 снарядов. Херсонщина находилась под огнем российской авиации "Градов" и артиллерии.

Город Херсон враг обстрелял 5 раз. 27 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома. Три человека погибли, двое получили ранения.

В селе Посад-Покровское на мине подорвались три человека. Это электромонтеры, работавшие над восстановлением электросетей. По предварительной информации, двое мужчин в возрасте 50 и 45 лет погибли, а один — получил тяжелые ранения. Медики борются за жизнь пострадавшего.

Под обстрел попали люди, пытавшиеся добраться до Херсона на лодке. Они плыли с дач на левом берегу Днепра. Предварительно ранены два человека.

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