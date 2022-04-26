По Запорожью ударили три российские ракеты: есть погибший и раненый

Утром 26 апреля по Запорожью ударили три российские ракеты. Две из них попали по предприятию, третья – разорвалась в воздухе.
Об этом сообщили в областной военной администрации.
Повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия. На месте работают все соответствующие службы.
"По предварительной информации, известно об одном погибшем и одном раненом. В настоящее время продолжается ликвидация последствий происшествия, поэтому количество пострадавших может быть уточнено", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 26 апреля Россия ударила ракетами по Запорожью. Воздушная тревога сработала после первого взрыва.
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