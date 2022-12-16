По Запорожью уже нанесено 12 ракетных ударов

Тревога по всей Украине продолжается.
По Запорожью врагом уже нанесено 12 ракетных ударов.
Об этом сообщает секретарь местного облсовета Анатолий Куртев.
"Проклятые рашисты атакуют Запорожье. Нанесено уже около 12 ракетных ударов. Берегите себя и находитесь в безопасных местах!", — написал он в телеграмм-канале.
Напомним, что тревога продолжается по всей Украине, после 9 часов утра было сообщение о третей волне запуска ракет.
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