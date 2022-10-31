Победа дается нам очень тяжело, но она непременно будет - Залужный

Залужный подчеркнул, что Украина ведет войну против страны, размер которой в 28 раз больше размера нашего государства.

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный обратился к украинцам и заявил, что победа непременно будет, хотя дается она украинцам очень тяжело.

Об этом он написал в Facebook.

Залужный отметил, что Украина ведет войну против России – страны, размер которой в 28 раз больше размера нашего государства, население которого численнее нашего в 4 раза, военный потенциал которого кратно превышает наши возможности.

"Мы ведем войну на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве и т.д. Мы ведем войну не 8 месяцев, а 8 лет и 8 месяцев. Все это свидетельствует о нашей стойкости, мужестве защищать свое и жажду победить", — отметил главнокомандующий ВСУ .

Выдержали бы другие страны такое давление?

По информации Залужного, только сегодня противник применил по гражданским объектам Украины:

55 крылатых ракет Х-101;

одну управляемую авиационную ракету Х-59;

22 зенитных ракеты до С-300;

4 беспилотника типа "Shahid-136";

один беспилотник "Ланцет-3".

"Не знаю, как кто, но мы держимся, перегруппировываемся, наращиваем резервы, укрепляем оборону и постепенно освобождаем родную землю. Победа дается нам очень тяжело. Но она непременно будет", – заверил главнокомандующий ВСУ.

Ранее Валерий Залужный поделился опытом борьбы с "шахидами" с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Комментируя фейки РФ о "грязной бомбе", Залужный сказал, что единственное оружие "массового поражения", которое есть у украинцев — это наша гордость.

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