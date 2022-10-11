Победа Путина в войне – это поражение НАТО и ядерные учения: Столтенберг – о помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 11 октября, на брифинге подчеркнул, что победа Путина в войне против Украины будет означать поражение для НАТО. Он также анонсировал ядерные учения, которые проведет Альянс.

ТСН.ua собрал ключевые заявления генсека НАТО.

Поражение Украины в войне будет означать поражение НАТО

Йенс Столтенберг перед министерской встречей НАТО подчеркнул, что поражение Украины в войне против России будет означать также и проигрыш НАТО. В то же время, генсек пояснил, что Альянс не является стороной конфликта в войне России против Украины.

"Для нас всех важно, чтобы Украина победила в битве, в войне против вторгшихся к ней российских войск. Ведь если Путин победит, это будет не просто большим поражением для Украины, но и поражением и опасным для всех нас, ведь это сделает мир более опасными, а нас – более уязвимыми к дальнейшей российской агрессии", – сказал Столтенберг.

Также Столтенберг призвал страны-члены Альянса пополнять свои запасы оружия, ведь оно играет ключевую роль в обороне Украины.

Обучение НАТО по ядерному сдерживанию

Страны-члены НАТО проведут совместные учения по ядерному сдерживанию. Их планируется начать уже на следующей неделе. В то же время Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс пока не видит, что РФ готова применить в войне ядерное оружие.

"На следующей неделе НАТО проведет давно запланированные учения по сдерживанию, Steadfast Noon. Это обычные учения, проводимые ежегодно. Чтобы наши силы сдерживания оставались надежными, безопасными и эффективными", — сказал Столтенберг.

Атаки на инфраструктурные объекты НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал усилить защиту важных инфраструктурных объектов НАТО после диверсии на газопроводе "Северный поток" и инциденте на железной дороге в Германии. Он добавил, что если причастность врага к этим диверсиям будет подтверждена, НАТО может применить свою пятую статью.

"Мы готовы принимать меры по необходимости. Какие именно это могут быть меры, зависит от характера атаки. Мы не дадим нашим противникам привилегий знать, каким образом может быть активирована 5 статья, в каких объемах. Это все будет зависеть от конкретной ситуации, если возникнет кибер- или гибридная угроза против НАТО", — сказал Столтенберг.

Ракетный террор Украины и предоставление систем ПВО: что еще сказал Столтенберг

Ракетные обстрелы критической инфраструктуры Украины – это признак слабости Путина. Йенс Столтенберг подчеркнул, что Путин проигрывает на поле битвы, а потому применяет ракетный террор против украинских городов.

"Они потеряли территории, потеряли обороты, поэтому наносят ракетные удары, которые мы видели вчера и сегодня", — добавил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг также прокомментировал заседание контактной группы в формате "Рамштайн". Он добавил, что в первую очередь будет обсуждаться предоставление Украине систем ПВО.

"Системы ПВО очень важны, поскольку многие ракеты были сбиты системами ПВО, которые предоставили страны НАТО. Но не все были сбиты, поэтому есть потребность в более эффективном ПВО. Это мы обсудим с Резниковым. Как обеспечить поставки этих систем как можно быстрее, как обеспечить обучение, как обеспечить боекомплект для этих ПВО", – сказал генсек.

Украина и НАТО: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский после того, как диктатор Путин попытался аннексировать украинские территории, заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО.

Йенс Столтенберг заявил, что Альянс придерживается политики "открытых дверей", однако для вступления Украины нужно согласие всех 30 членов НАТО. Сейчас Альянс концентрирует свое внимание на оказании военной помощи Вооруженным силам Украины.

Генсек НАТО отметил, что прекратить войну против Украины может только Россия и диктатор Путин, потому что РФ ничего не потеряет, если согласится на мир. Если Украина перестанет воевать – она может исчезнуть с карты мира.

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