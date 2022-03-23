Победа Украины базируется на трех столпах: Кулеба рассказал, как Запад может помочь побороть РФ

Победа Украины базируется на трех столпах: Кулеба рассказал, как Запад может помочь побороть РФ

Кулеба заявил, что ЕС возвращается в свое нормальное состояние.

Решительность Европы насчет санкции против России, которая напала на Украину, начала ослабевать.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью The Economist.

"То, что мы видели в начале войны, это рост Европейского Союза как мощного игрока, который может принести изменения. То, что я вижу в течение последних десяти дней в Европейском Союзе, возвращается в свое нормальное состояние, когда он не может принять решение о решительные и быстрые действия", – сказал Кулеба.

Глава МИД утверждает, что способность Украины победить своего соседа базируется на трех столпах: украинская выносливость, поставка оружия и санкции Запада.

"Мы всегда осознавали, что с нами не будет страны, которая будет биться бок о бок, что это будет крест, который мы должны нести. Но чтобы помочь нам, страны могут сделать две вещи: прислать нам необходимое оружие и ввести санкции", – добавил он.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призывает международных партнеров еще больше помочь Украине победить циничную атаку России, которая сейчас убивает мирных людей, в том числе детей, и уничтожает гражданские дома.

Читайте также: