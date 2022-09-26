Победа Украины – передышка перед следующей войной с РФ – Залужный

Залужный, попавший на обложку еженедельного журнала TIME, готовится к продолжительному и кровавому сражению.

Победа Украины в войне с Россией "не будет окончательной", а позволит перевести дыхание и подготовиться к следующей войне.

Об этом в интервью американскому TIME заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный, фотографию которого издание разместило на главной странице номера.

По словам журналистов, Залужный готовится к продолжительному и кровавому сражению.

"Учитывая, что я знаю о россиянах из первых уст, наша победа не будет окончательной", — сказал он TIME. "Наша победа станет возможностью перевести дыхание и подготовиться к следующей войне".

Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, американский коллега Залужного, был поражен, когда увидел, что украинцы держатся перед широкомасштабным наступлением РФ. Милли спросил Залужного, планирует ли он эвакуироваться в более безопасное место.

"Я ему сказал: "Я вас не понимаю", — рассказывает Залужный. "Для меня война началась в 2014 году… Я не убегал тогда и не собираюсь убегать сейчас".

TIME отмечает, что главнокомандующий ВСУ принадлежал к корпусу украинских офицеров, рассматривавших полномасштабное российское вторжение как вопрос времени. Через несколько недель после вступления в должность он начал внедрять ключевые изменения. Офицеры получили право открывать ответный огонь "из любого доступного оружия", если они подвергнутся нападению, без разрешения старшего командования.

"Нам нужно было сбить их желание атаковать", — говорит Залужный. "Нам тоже нужно было показать зубы".

Главнокомандующий ВСУ признался журналистам, что его удивили промахи России. Когда враг столкнулся с сильным сопротивлением или терял способность пополнять запасы, он не отступал и не переходил к другому подходу.

"Они просто загнали своих солдат на бойню", — сказал Залужный. "Они выбрали сценарий, который больше всего устраивал меня".

Ранее Валерий Залужный прокомментировал мобилизацию в России и заявил, что украинцы уничтожат всех, кто с оружием придет на нашу землю — добровольно или по мобилизации.

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