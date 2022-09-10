Победа Украины стала еще ближе: Резников подвел итоги "Рамштайна-5" и сообщил приятные новости

Министр обороны Украины Алексей Резников подвел итоги встречи в формате "Рамштайн-5". На этом заседании министры обороны и руководители генеральных штабов более чем из 50 стран закрепили курс на долгосрочную поддержку Украины.

Резников назвал визит на встречу Ukraine Defense Contact "очень насыщенным и плодотворным".

Об этом он сообщил на странице в фейсбуке.

Также читайте Российские оккупанты бежали из Балаклеи в Луганск пешком — перехват

Ближе к вступлению в НАТО и военная помощь от США

По инициативе Резникова НАТО организует тренинги NSPA для специалистов Агентства оборонных закупок Минобороны. По словам министра обороны Украины, это еще один мостик, который приближает Украину к НАТО де-факто.

"Партнеры были положительно удивлены динамикой действий наших группировок — на юге под командованием генерал-лейтенанта Андрея Ковальчука и на востоке под командованием генерал-полковника Александра Сырского", — написал он.

Резников добавил, что во время встречи был объявлен очередной пакет на $675 млн, в котором содержатся очень важные боеприпасы для HIMARS и другие вещи, которые пригодятся во время активных действий.

"Рост масштабов помощи, а также успешные действия сил обороны Украины, которые почти 200 дней сдерживают российское нашествие, оказали существенное влияние на приоритеты.

Во-первых, наряду с наращиванием объемов поставки оружия встает вопрос его ремонта и обслуживания. Это запчасти, ремонтная база, специалисты. Во-вторых, страны свободного мира не готовились к полномасштабной войне на континенте по лекалам Второй мировой. Поэтому ресурсы оперативной помощи, которая может быть предоставлена нашими партнерами за счет резервов, ограничены. Третье и самое важное – благодаря мужеству наших защитников и защитниц и стойкости всего украинского народа стало понятно, что россияне не нужно "сдерживать" или "не провоцировать" Кремлевское зло можно победить. Все составляющие сил обороны Украины под командованием генерала Валерия Залужного доказали делом то, во что никто раньше не мог поверить", — говорится в сообщении.

Долгосрочная поддержка Украины

Глава Минобороны Украины подчеркнул, что у РФ еще много ресурсов, победа не произойдет мгновенно, но она состоится непременно. Именно поэтому на первый план выходит задача организации сотрудничества на среднюю и долгосрочную перспективу.

Во время выступления Резников сделал акценты на перспективах 2023 года. Цель Украины – восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах. Для этого, по словам министра, кроме успешной обороны и стабилизации линии фронта, необходимо осуществить успешные контрнаступления. И дальше держать Россию в рамках.

Создание трехуровневой системы ПВО/ПРО

"Мы сейчас не можем говорить о всех деталях. Но среди важнейших приоритетов определено развитие трехуровневой системы ПВО/ПРО. Четкое видение в этом плане сформировано благодаря успешным действиям и на основе опыта Воздушных Сил ВСУ под командованием генерал-лейтенанта Николая Олещука, аргументы которого я приводил. партнерам. Уже вкладываются последовательные усилия, чтобы активизировать работу оборонной индустрии. Это нужно для пополнения резервов в странах свободного мира и создания возможностей системно поддерживать Украину", — отметил министр.

Подготовка украинских бойцов в странах Европы

Во время "Рамштайна-5" было сделано еще несколько шагов вперед. Вопросы инвестиций в военно-промышленный комплекс (ВПК), учитывая необходимость дать отпор РФ, вскоре будут рассматриваться на отдельной сессии в рамках НАТО. В контексте долговременной поддержки на качественно более высокий уровень выведена задача подготовки украинских бойцов. Диапазон потребностей украинской армии широк – от получения индивидуальных навыков до тренировок в составе батальонов, а также подготовка штабов бригад.

"Уже действует начатая Великобританией эффективная программа подготовки, которую поддержали Канада, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Новая Зеландия. Тысячи наших воинов уже закончили этот курс. Более полутора тысяч учатся прямо сейчас. Только по этой программе будет подготовлено 30 тысяч бойцов, которые вернутся в Украину, полностью готовы к бою – со знаниями, одетыми, со средствами индивидуальной бронезащиты и т. д. Это костяк минимум 6 бригад, а есть еще другие программы.

Благодаря лидерству Вице-премьер-министра – министру обороны Польши Мариушу Блащаку создана возможность подготовки наших солдат на полигонах в Польше. На Рамштайне-5 я обратился с просьбой рассмотреть возможность развертывания аналогичных тренировочных программ в других странах-соседях. Эту идею сразу поддержал великий друг Украины министр обороны Словакии Ярослав Над. Это обеспечит масштабирование тренировочного процесса, мы получим больше подготовленных войск в сжатые сроки.

Активизация производства оружия и тренинговые программы для украинских военных в странах ЕС

Параллельно выстраивается тренинговая программа при поддержке Евросоюза. Мы уже внесли конкретные предложения, среди которых строительство тренинговых центров в Украине, чтобы объединить европейские ресурсы и технологии с практическим опытом нашей армии. Тогда эти центры будут работать в интересах всей Европы.

Активизация производства оружия и тренинговые программы – укрепление сил обороны Украины в долгосрочной перспективе. Сколько бы Россия не согнала немотивированных плохо вооруженных стай преступников, их встретят обученные и обеспеченные современными системами украинские войска. Мы победим Россию за счет качественных преимуществ, опираясь на ресурсы свободного мира. Ведь каждая демократическая страна сейчас видит, к этому может привести господство помешаных тиранов… Рассчитываю на продвижение нескольких проектов во время состоявшихся в ближайшее время визитов иностранных коллег в Украину. Готовим некоторые сюрпризы.

"Во время "Рамштайна" партнеры четко заявили: мы с вами до конца войны, а именно – к победе Украины. Согласно данным, которые мы получаем, все больше россиян начинают считать, что дела вокруг идут как-то неправильно. Рамштайн – это коалиция, создана благодаря лидерству США, чтобы мир был лучше и происходили именно правильные вещи. Приближаем победу всеми возможными и невозможными средствами", — подытожил Резников.

Напомним, в четверг, 8 сентября, глава Пентагона Ллойд Остин снова собрал партнеров и союзников на военной базе Рамштайн, где советовались, в чем нуждается Украина, и пообещали долгосрочную поддержку.

Рамштайн-5: Украина получит вооружение от нескольких стран

Читайте также: