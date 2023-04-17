"Пригожин призывает Путина остановить "спецоперацию": эксперт рассказал о намерениях главаря ППК "Вагнер"

Главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин призывает главу Кремля Путина остановить спецоперацию. Долгое время он создавал себе образ героя Бахмута, который может быть разрушен украинским контрнаступлением.

Такое мнение высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен в прямом эфире телеканала Freedom.

Эксперт считает, что победа выныривает из рук Пригожина, поэтому он занервничал.

"На первый взгляд, это очередная диковина от Пригожина. Но если проанализировать, то все действительно довольно неплохо продумано. То есть с Пригожиным работают технологи. Что это было? Я бы хотел обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, Пригожин сказал, что они почти выполнили цели, "забрали жирный кусок земли, сухопутный коридор в Крым и уничтожили большое количество украинских солдат". То есть получается, что таковы были цели. Это видение Пригожина", — отмечает Тизенгаузен.

Политтехнолог убежден, что главарь ППК "Вагнер" пытался создать образ героя Бахмута.

"Если вдруг (а так и будет) после контрнаступления Бахмут придется оставить, то по большому счету все, что так долго выстраивал Пригожин для своего образа, рассыплется. К тому же под Бахмутом он положил десятки тысяч своих "вагнеровцев". В общем выходит, что победа, так сказать, выныривает из его рук и поэтому он нервничает. Также Пригожин начинает метить в послевоенную Россию", — добавляет он.

По словам эксперта, Пригожин сейчас не принадлежит ни к одному политическому блоку, у него нет должности, как, например, у Кадырова, вотчины и т.д. Тем не менее, он хочет быть "встроенным" в политическую систему.

"Он неоднократно такие амбиции выражал. Поэтому начинает метить в послевоенную Россию. Шансы у него есть. По разным оценкам в России сейчас примерно 12-15% праворадикального путинского электората, а сейчас они в Путине немного разочарованы из-за того, что он так мягко" поступил с Украиной и не ударил ядерным оружием. А вот Пригожин — человек с кувалдой — может этот электорат под себя подмять", — говорит эксперт.

Политтехнолог считает, что Пригожин спешит из-за того, что у него есть конкурент в лице Гиркина, несмотря на то, что у них у обоих одинаковая риторика.

"Но там может появиться и третий персонаж — Рогозин. Он также начинал свою политическую молодость с абсолютно нацистских и националистических заявлений. Партия "Семья", от которой он уходил, там есть ролик Рогозина "Чистым Москву от мусора". Под мусором он имел в виду кавказцев, которых показывал в своем ролике. Его даже сняли с выборов за этот нацизм. То есть тройка отмороженных персонажей, которые будут метить в электорат 15% праворадикального крыла", — резюмирует эксперт.

Напомним, НПК "Вагнер" вернула 130 украинских военнопленных, что свидетельствует о том, что такой обмен мог осуществляться независимо от Министерства обороны России.

Тем временем активная критика российского Минобороны и его главы Шойгу со стороны владельца ППК "Вагнер" Евгения Пригожина создает для Путина много проблем. Поэтому диктатор хочет унять Пригожина и помирить его с Шойгу.

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