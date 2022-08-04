"Победитель может быть только один": Кучма выразил сомнение в скором завершении войны

Не нужно рассчитывать на то, что вот-вот умрет Путин и санкции в ближайшее время экономически убьют Россию, Украина должна драться и решить все на поле боя.

Есть разные факторы, которые способны кардинально повлиять на ход и продолжительность войны – например, успех нашего анонсированного контрнаступления на Юг, освобождение Херсона.

Об этом сказал Леонид Кучма, второй президент Украины, в интервью BBC News Украина.

"Прежде всего – не надо рассчитывать на то, что вот-вот умрет Путин. Что санкции вот-вот экономически убьют Россию. Что российский обыватель вдруг прозреет и выйдет на антивоенный протест. Ничего такого не будет. Украина должна биться и решить" все на поле боя", — высказался он.

По словам Кучмы, хотя подсознательно каждому украинцу хотелось бы, чтобы конец войны наступил как можно быстрее, он сомневается в том, что боевые действия скоро завершатся.

"Я не думаю, что война скоро закончится. То, как Путин лихорадочно собирает по тюрьмам армию, а по восточным автократиям — оружие, свидетельствует о том, что он все еще хочет выгрызть какую-нибудь "победу", — сказал Кучма.

Бывший президент заметил, что Путин принес слишком много горя, разрушения и ужасов на нашу землю, а потому он не знает, как после этого искать компромисс.

"Градус уже поднят так, что в этой войне победитель может быть только один – и я верю, что именно мы будем этим победителем. Впрочем, сейчас "приемлемый результат" для разных сторон настолько разный, что даже при наличии доброй воли – если предположить такую фантастику по отношению к Кремлю — поля пересечения почти нет. Для Украины неприемлемо покидать свои земли, а главное — своих людей — под оккупацией", — отметил Кучма.

Он добавил, что есть разные факторы, которые способны кардинально повлиять на ход и продолжительность войны — например, успех нашего анонсированного контрнаступления на Юг, освобождение Херсона.

"И, напротив, приближение холодного периода без поставок российского газа, перспектива политических кризисов и выборов на Западе — все это тоже может влиять на сроки прекращения огня, но вряд ли в нашу пользу. Не забывайте, что разрушить единство Европы, целостность евроатлантического сообщества — это одна из главных задач Кремля. И в арсенале Путина есть не один инструмент, которым он пытается это делать – пропагандистская ложь и манипуляции, устрашение и шантаж", — подытожил он.

Напомним, Арестович сообщил, что настоящее наступление будет не на Донбассе.

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