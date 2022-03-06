Победы Украины на дипломатическом фронте: изоляция России, помощь, иностранный легион

В общей сложности 213 компаний уже полностью или частично прекратили сотрудничество с российскими партнерами.

Украина последовательно реализует стратегию полной изоляции России от мира, враг терпит большие финансовые потери и находится на грани дефолта.

Об этом сообщили в МИДе Украины 6 марта.

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Согласно сообщению, 113 компаний-гигантов уже вышли из российского рынка. В общей сложности 213 компаний уже полностью или частично прекратили сотрудничество с российскими партнерами. Санкции, введенные антипунтинской коалицией, дают свои результаты, отметили в министерстве.

Финансовая помощь

Украина получит новую партию систем Starlink для разрушенных городов.

Анонимный американский донор пожертвовал 1 млн. дол. для украинской армии.

Европейский инвестиционный банк перенаправит из других проектов в государственный бюджет Украины 639 млн. евро.

Иностранный легион

Бывшие морские пехотинцы Великобритании прибыли в Украину, чтобы помочь народу.

Общее количество заявок от иностранцев, желающих помочь Украине бороться против агрессии РФ, достигло почти 20 тысяч. На сегодняшний день к нам направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира.

Изоляция России

Корпорация "Радио Свобода" (RFE/RL) приостановила свою деятельность в РФ.

Международное рейтинговое агентство Moody's Corp приостанавливает коммерческую деятельность в России. Кроме того, агентство ухудшило кредитный рейтинг России с B3 в преддефолтный Ca. Снижение рейтинга связано с серьезными беспокойствами по поводу готовности и способности России обслуживать свои долговые обязательства.

США обсуждают с Евросоюзом отказ от покупки российской нефти.

Помощь

13 фур с гуманитарной помощью отправились в Украину из Страсбурга.

Польша направила Украине 41 железнодорожный контейнер с современным пожарно-спасательным оборудованием.

Российские преступники на пути за решетку

7 марта украинская делегация выступит в Международном суде ООН в Гааге для привлечения РФ к ответственности за ее преступления против Украины.