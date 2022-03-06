Победы Украины на дипломатическом фронте: изоляция России, помощь, иностранный легион

В общей сложности 213 компаний уже полностью или частично прекратили сотрудничество с российскими партнерами.
Украина последовательно реализует стратегию полной изоляции России от мира, враг терпит большие финансовые потери и находится на грани дефолта.
Об этом сообщили в МИДе Украины 6 марта.
Согласно сообщению, 113 компаний-гигантов уже вышли из российского рынка. В общей сложности 213 компаний уже полностью или частично прекратили сотрудничество с российскими партнерами. Санкции, введенные антипунтинской коалицией, дают свои результаты, отметили в министерстве.
Финансовая помощь
Украина получит новую партию систем Starlink для разрушенных городов.
Анонимный американский донор пожертвовал 1 млн. дол. для украинской армии.
Европейский инвестиционный банк перенаправит из других проектов в государственный бюджет Украины 639 млн. евро.
Иностранный легион
Бывшие морские пехотинцы Великобритании прибыли в Украину, чтобы помочь народу.
Общее количество заявок от иностранцев, желающих помочь Украине бороться против агрессии РФ, достигло почти 20 тысяч. На сегодняшний день к нам направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира.
Изоляция России
Корпорация "Радио Свобода" (RFE/RL) приостановила свою деятельность в РФ.
Международное рейтинговое агентство Moody's Corp приостанавливает коммерческую деятельность в России. Кроме того, агентство ухудшило кредитный рейтинг России с B3 в преддефолтный Ca. Снижение рейтинга связано с серьезными беспокойствами по поводу готовности и способности России обслуживать свои долговые обязательства.
США обсуждают с Евросоюзом отказ от покупки российской нефти.
Помощь
13 фур с гуманитарной помощью отправились в Украину из Страсбурга.
Польша направила Украине 41 железнодорожный контейнер с современным пожарно-спасательным оборудованием.
Российские преступники на пути за решетку
7 марта украинская делегация выступит в Международном суде ООН в Гааге для привлечения РФ к ответственности за ее преступления против Украины.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.