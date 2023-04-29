Побегут ли оккупанты после контрнаступления ВСУ: Зеленский – о новой тактике РФ

Российские оккупанты изменили свою тактику и думают об обороне захваченных территорий.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью западным журналистам.

"Говорить, что россияне сразу побегут после нашего контрнаступления? Хотелось бы. Чтобы меньше было жертв. В том числе и среди них. В любом случае мы должны понимать, что российские войска с каждым днем уменьшаются. То, что они набирают каких-то людей воевать – это не о войсках, это об их народе", – заявил Зеленский.

Президент сообщил, что каждый день оккупанты теряют мотивацию воевать.

"Мы слышим, как они боятся нас. Мы слышим, как они не хотят воевать. Они боятся, что если будут убегать – их расстреляет собственное руководство. Они это видят. Они расстреливают своих людей", – отметил глава государства.

По его мнению, армия РФ ежедневно слабеет, что в свою очередь усиливает шансы ВСУ.

"Они уже изменили тактику. Они уже думают об обороне оккупированных ими территорий. Это уже другая волна этой войны. Их настойчивость на поле боя, которая была в начале, разбита нашими силами. И сегодня они окапываются, делают оборонительные рубежи и т.д. Это (деоккупация территорий – Ред.) будет сложно для нас, очень непросто. Но это уже вторая часть, в которой мы собираемся забрать инициативу в этой войне", — подытожил Зеленский.

Ранее президент Зеленский ответил, достаточно ли у оружия Украина для контрнаступления. Также он упрекнул СМИ за "лишнюю информацию" и признался, что контрнаступление ВСУ предусматривает освобождение Крыма.

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