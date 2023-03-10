Благословил на убийства украинцев: священник РПЦ принес оккупантам икону ликвидированного Стремоусова

Поп РПЦ пришел к российским окупантов с иконой, на которой изображен погибший херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов.

На иконе Стремоусов изображен в роли православного мученика в красной рясе, с крестом и нимбом над головой.

Фото в своем Telegram опубликовал журналист Денис Казанский.

В частности, поп благословил окупантов захватчиков на убийства украинцев.

На иконе Стремоусов изображен в роли православного мученика в красной рясе, с крестом и нимбом над головой.

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"Интересно, как это – идти в бой, осознавая, что твоя церковь рисует на иконах херсонского городского еб***, раздавленного российским танком, и благословляет тебя его именем на смерть?" – поинтересовался Казанский.

Накануне стало известно, что Архиепископ ( РПЦ ) Сыктывкарский и Коми-Зирянский Питирим заявил, что жертвы изнасилования могут попасть в ад, если не простят своих нападающих.

Тем временем руководителю Черкасской епархии УПЦ Московского патриархата СБУ сообщила о подозрении. Его обвиняют в разжигании межконфессиональной розни, за что грозит от 3 до 8 лет заключения.

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