Побратимы считали мертвым, жена готовилась к похоронам: история разведчика, который три дня полз к позициям ВСУ

Боец спецподразделения ГУР МО "Артан" с позывным "Хохол" в октябре этого года во время одной из операций на Купянском направлении оказался в тылу россиян, в лесу, прямо посреди вражеских позиций. Один, без еды, воды, часов и компаса. Только автомат, два магазина патронов, нож и икона. И отдельно – одна пуля для себя. Несмотря на сложности, он выжил и через три дня вышел на позиции украинских военных.

Историю о разведчике опубликовала "Украинская правда".

Полноценно идти он не мог – это означало бы неизбежную смерть. Только очень медленно ползти, плотно прижавшись к земле, чтобы враги не заметили движения. Полз он три дня и две ночи.

Плбратымы уже решили, что "Хохол" погиб, и поклялись отомстить за него. Жена заказала место на кладбище.

"Если бы у человека было девять жизней, то за это свое путешествие я все девять и использовал", — говорит "Хохол".

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Разведчик ГУР до 2019 года занимался сопровождением танкеров. Команда присоединялась к экипажу в момент, когда они собирались входить в пиратоопасные зоны. Африку "Хохол" обошел дважды. Была и Малайзия, Мадагаскар, Канарские острова, Шри-Ланка.

Первый месяц полномасштабной войны он помогал логистикой друзьям в Киеве. А когда формировалось подразделение, стало одним из тех, кто пришел в "Артан" в самом начале.

Разведчик был в Энергодаре, Харькове и Бахмуте. Заходил и на остров Змеиный – был среди тех, кто его удерживает после освобождения.

Купянск, где случилась история

"Кракену" (спецподразделение ГУР – ред.) требовалась помощь, и руководство решило, что подразделение "Артан", закончив операцию на море, может присоединиться к ним.

"Я собрал взвод – 28 человек. Мы дополучили оружие, приборы ночного видения, всю экипировку и двинулись. Мы должны были заменить их на шести позициях, и для этого мне было достаточно 28 человек. Утром, как только рассвело, пошел процесс. Бой был немного интенсивнее обычного", — вспоминает разведчик.

Боец спецподразделения ГУР с позывным "Хохол"

Уже к вечеру того дня из 28 человек на позициях пришлось заменить 21: двое погибли, восемь ранены и одиннадцать контужены.

С начального склада взвода остался "Хохол" и шесть человек "Марса" – одного из спецназовцев.

Днем "Марс" смог взять несколько врагов в плен. После ночной зачистки позиций оккупантов "Хохол" взял пленных и двух бойцов из группы "Марса", чтобы пойти навстречу резерву.

"Получилось так, что все наши приборы ночного видения и тепловизоры уже подсели. Наши дроны пошли на дозарядку — то есть сверху тоже птичек не было. Ну и мы втроем тоже немного выжатые лимончики... Где-то на развилке пленные падают, мы их поднимаем, собираем вместе. Среди них есть и раненые, мы им оказываем помощь. Медленно идем. Я первый. Позади меня шесть пленных. И замыкают Невский и Львовский (бойцы "Марса" — ред.). Идем и не знаем, что на развилке сбились и двигаемся не прямо, а в сторону вражеских позиций. Мы прошли где-то метров 700. Нам навстречу из посадки выходят трое. Мы идем тихо. Я молчу, и мои бойцы молчат, а пленные между собой клекочут на своем родном языке. И трое говорят: "Пароль!". И тут я понимаю, что это противник! Кричу в радиостанцию "Контакт!" и открываю огонь на поражение этих трех человек", — рассказал разведчик.

У россиян там был наблюдательный пункт. Началось сражение. Оккупанты начали забрасывать их гранатами. И перебили стоящих посередине пленных.

"Я только начал отходить, как к ним подошла помощь. Меня начали засыпать ручными гранатами, и я пошел вглубь на то расстояние, куда они не могли добросить. Отошел где-то метров на 50, но меня достали ВОГом (осколковым) боеприпасом из подствольного гранатомета – ред.). Рядом – разрыв, и я потерял сознание. Только сейчас я понимаю, что ко мне тогда никто не пришел, потому что я был на минном поле", — рассказывает боец.

Утром "Хохол" пришел в себя от взрывов.

"Я понимаю, что у меня три варианта. Сдаваться в плен, оставаться здесь или выходить. И я пошел на выход. Взял с собой два магазина, турникет, ножик и икону свою забрал — больше ничего. Турникет брал из следующих соображений: если будет одно ранение в концовку, то я его наложу, а если уж второе, то буду снимать и истекать кровью, потому что я думал, что не выживу, и еще один патрон для себя – на всякий случай... Меня вражеский дрон стал вести. И я его знаками спрашиваю: в какую сторону мне идти? Он мне машет крылом – указывает направление. Ага, значит, надо в противоположное", — вспоминает военный.

Когда дрон немного отошел, разведчик заполз под куст и накрыл себя листьями. Так он лежал до сумерок. Затем продолжил движение. Перешел через полевую дорогу, а потом пришлось ползти. "Хохол" полз три дня и две ночи.

"За это время я прополз на пузе, не поднимаясь, примерно три с половиной километра. Надо поблагодарить экипировку американскую – она очень помогла. По дороге нарвался на снайпера. Начал быстро ползти, тело нагрелось, и он смог увидеть меня в прибор. Кстати, это не обязательно был вражеский снайпер, мог быть и наш. У меня над головой просвистела пуля. Я остановился и буквально в метре от меня зашла еще одна".

Воды и еды у бойца не было. На другой день пошли дожди, туманы – уже никаких ориентиров.

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"Когда нужно было немного поспать, то я обустраивал себе место в траве, где посуше, подстилал под себя хворост, который мог наломать. Уже после двух ночей я понимал, что теряю силы, что время у меня ограничено. У меня даже галлюцинации начались: я полз и "разговаривал" с женой. Уже тогда понимал, что мечтаю. Я потерял направление, просто сбился и не понимал, куда двигаюсь. В такие моменты начинается какая-то переоценка всего, понимаешь, что все материальное ничего не стоит. Очень много думал о второй жене, с которой мы обручились в 2019 году. Вспоминал о своих детях. Думал, что еще множество незаконченных дел. Был такой еще один момент, когда уже у меня все аргументы, чтобы ползти, заканчивались.Я подумал: ни х*ра себе — это я свою жизнь отдам здесь в земле? Я лучше доползу туда, и если там враги, то я просто еще кого-то заберу с собой", — вспоминает разведчик.

В какой-то момент "Хохол" добрался до вражеских позиций – он был настолько близко, что слышал все их разговоры. Но, наконец, ему удалось пробраться между их двумя позициями.

"Было тяжело — там участок всего в 12 метров, так я его проходил часа четыре, ведь пытался не выдать себя никаким движением, чтобы не быть замеченным и чтобы не среагировали приборы. Достался окрестностей села Ивановка, там кладбище и окопы. Нашел пол бутылки из. Уже там, на кладбище, после долгого ползания я встал и пошел понемногу. Когда поднялся, понял, что ходить разучился. А вокруг еще идет бой, работают пулеметы, минометы. Вот увидел военные позиции. Присмотрелся: а там ребята в "пикселе", наши! Я бросил автомат, поднял руки и говорю: "Ребята, я без оружия, иду к вам, свои!".

В конце концов, "Хохол" вышел к позициям ВСУ, где минометы стояли. Его довезли до ближайшего блокпоста. Там он объяснил: пароля не знаю, документов нет, мой позывной "Хохол", мне нужна связь с комендантом Купянского гарнизона.

Его привезли в пункт управления. Восстанавливаться было потом непросто.

Бывшие с ним бойцы "Марса” – Невский и Львовский смогли выйти. С ранением, с контузией, но живы.

"Жена заказала место на кладбище

"Моя нынешняя жена – это моя первая любовь. Мы встречались, когда ей было 15, а мне 16. Но молодые были, друг друга не поняли как-то и разошлись. Я пошел служить, оказался в Одессе, она поехала учиться в институт и попала в Киева. И получилось, что у меня семья в Одессе уже 13 лет, у нее семья в Киеве – 17 лет. Мы практически не общались. Но потом она развелась, я развелся. Когда я шел в свой последний рейс, она меня провожала, и весь рейс мы постоянно общались. Тогда и стало ясно, что мы будем вместе. В 2019 году мы поженились".

"Хохол" долго не выходил на связь. К его жене приехали домой и сказали, что на 99% уверены, что он погиб. Сказали, что ведутся переговоры, чтобы обменять тело.

"Итак, жена место на кладбище заказала, свечи заготовила. И когда я добрался до поста живой, кто-то кричит: "Дайте телефон, он жену наберет, она же там с ума сходит!". Наконец кто-то ее набрал. И дальше я помню дословно. Я взял трубку и сказал ей: Извини, что я так долго полз к тебе", — вспоминает военный.

Напомним, спецназназовец ГУР с позывным "Конан" провел в воде более 12 часов, прежде чем его эвакуировали.

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