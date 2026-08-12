Побуждение России к миру: Зеленский раскрыл детали атаки на Новороссийск и масштабного наступления ВСУ

Сил обороны атаковали Новороссийск в ночь на 12 августа / © скрин с видео

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Украинские военные совершили успешную комбинированную атаку на российскую базу в Новороссийске , применив беспрецедентное количество отечественных разработок. К этой уникальной операции привлекли целый арсенал дальнобойного оружия, что позволило нанести критические поражения вражескому флоту.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Комбинированный удар украинским оружием

Глава государства заслушал подробный доклад военного командования по результатам беспрецедентной спецоперации в Краснодарском крае Российской Федерации. Благодаря точности наших воинов и мощной работе разработчиков, украинские силы продемонстрировали способность проводить сложнейшие комбинированные атаки. Этот удар стал настоящим испытанием для новейших средств поражения, доказавших свою высокую эффективность в реальных боевых условиях.

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Впервые в истории российско-украинской войны в рамках одной масштабной операции столь слаженно сработали передовые ракетные и реактивные комплексы. К нанесению дальних ударов успешно привлекли такие мощные системы, как "Паляница", "Ад", "Барс" и модернизированную отечественную ракету "Длинный Нептун".

В то же время, с воздуха и на воде вражеские цели атаковал огромный рой различных беспилотных аппаратов украинского производства. Среди них ярко отличились дроны MICH, Fire Point, "Рамзай", "Январь", "Траст", "Харек", "Бобер", "Февраль" и "Довбуш", а с моря по оккупантам ударили сверхскоростные безэкипажные катера "Сарган" и "Мамай".

Последствия атаки и стратегия принуждения

Главным результатом этой блестящей спецоперации стало масштабное поражение российской корабельной группировки, тщетно пытавшейся скрыться в защищенной бухте Новороссийска. По проверенным данным разведки, существенные повреждения получили современные фрегаты-ракетоносцы «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», большой десантный корабль, корвет, а также другие российские объекты, работавшие на финансирование войны.

"Совершенно справедливо, что Украина отвечает на российскую войну, и именно Россия может и должна эту свою войну завершить", - подчеркнул Президент.

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Военное и политическое руководство государства уже определило ключевые приоритеты на ближайшее время совместно с министром обороны, Главнокомандующим ВСУ, командующим СБС и представителями Службы безопасности Украины.

"Будем побуждать Россию к миру также и дальнейшим применением наших дальнобойных санкций и санкций средней дальности", - резюмировал Владимир Зеленский.

Масштабное наступление на Александровском направлении

Успехи Сил обороны не ограничиваются ударами по тыловым базам вражеского флота, ведь с января по август 2026 года Вооруженные силы Украины провели наступательную операцию на Александровском направлении. За полгода активных боевых действий подразделения ДШВ и другие формирования освободили 745 квадратных километров территории, вернув под контроль 26 сел в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях, в то время как российские потери достигли не менее 9550 человек убитыми и более 6600 ранеными.

«Сегодня главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, начальник Генштаба Игорь Скибюк и командующий ДШВ ВСУ Олег Апостол доложили о результатах активных действий и дальнейших шагах. Эта наша наступательная операция выполнена четко именно так, как и было определено», — подчеркнул глава государства.

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