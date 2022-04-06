"Побыстрее поубивай украинцев": СБУ перехватила разговор российского оккупанта с сестрой-школьницей

Родственница российского убийцы заявляет, что "человеческие жизни неважны".

СБУ перехватила разговор российского оккупанта со своей сестрой-школьницей. Она призывает брата-захватчика "быстро убить всех украинцев и вернуться домой".

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Об этом сообщает СБУ.

"Прошу тебя: скорее убивай всех украинцев и приезжай домой", – заявляет сестра русского убийцы.

Оккупант называет ее "крысовидной". Еще одна родственница русского оккупанта кричит, что человеческая жизнь неважна.

"Пошли они на х*р эти люди", – говорит женщина "асвобадителя".

СБУ отметила, что, возможно, женщина убийцы такая зла, потому что оккупант не успел намародерить в Украине.

"И не успеет. Потому что у Бабаева Валерия (как и у других рашистов) больше шансов вернуться домой в черном пакете. В то же время каждый новый разговор оккупантов, перехваченный СБУ, только укрепляет мысль: после нашей победы единственная возможная форма общения с российским народом – через закрытый границу, не подпуская соседей ближе, чем на расстояние выстрела", — отметили в СБУ.

Напомним, кадыровские тиктокеры записали очередное видео войны с "украинскими нацистами". После боя со светофором, жалюзями и пустым зданием в Мариуполе они вступили в бой с бандеровским гаражом.

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