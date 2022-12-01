Почему 1 декабря в Украине везде звучала воздушная тревога – командование Воздушных Сил ВСУ

Юрий Игнат предположил, что взлет истребителей в Беларуси мог быть знаком для стран Балтии и Польши.

В командовании Воздушных Сил ВСУ объяснили, с чем был связан сигнал воздушной тревоги 1 декабря.

Как сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона, два российских истребителя МиГ-31 взлетели из аэропорта "Мачулищи" в Беларуси.

"Взлетели самолеты МИГ-31 и куда-то улетели. Это была территория Беларуси. Такие ракеты, которые несет на себе МИГ, может улететь не с территории Беларуси. Поэтому то, что они находились в Беларуси, стратегического значения для нас не имеет. Возможно, это больше был знак для стран Запада», – отметил Игнат.

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