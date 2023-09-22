Почему активизировались удары по глубокому тылу РФ и Украины: объяснение британской разведки

Украина и Российская Федерация подверглись мощным атакам глубоко в тылу.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в Twitter.

"В течение последних четырех дней и Россия, и Украина подверглись чрезвычайно интенсивным атакам глубоко в тылу", — говорится в сообщении.

В частности, были сообщения о взрывах на российских логистических объектах, авиабазах и командных пунктах в Краснодарском крае, Подмосковье и временно оккупированном Крыму. В разведке называют вероятным то, что Черноморский флот РФ мог подвергнуться мощным обстрелам.

Однако "самой большой стратегической проблемой" для Кремля могли стать взрывы на военном аэродроме Чкаловский вблизи Москвы, ведь здесь размещены специальные военные самолеты и VIP-транспорт российских топ-чиновников. В частности, особенно важно сообщение о повреждении самолета специального назначения COOT, выполнявшего миссии, связанные со сбором электронной разведывательной информации.

В течение последней недели Россия неоднократно наносила дальние удары по целям на всей территории Украины. В британской разведке считают, что это могло быть частичным ответом на инциденты на территории России и оккупированного Крыма.

"Поскольку наземный бой относительно статический, каждая сторона ищет преимущества, нанося удары по стратегической глубине противника", — добавили разведчики.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны собираются освободить захваченный россиянами Бахмут в Донецкой области, а также еще два города.

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