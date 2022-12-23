Почему американские системы ПВО радуют Киев и тревожат Кремль: объяснение ISW

Президент России Владимир Путин заявил, что получение Украиной противовоздушных комплексов Patriot является шагом к затягиванию войны, в то же время пытаясь приуменьшить их оборонное значение.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Путин неправдиво обвинил Соединенные Штаты в затягивании войны в Украине из-за передачи систем противовоздушной обороны Patriot, и намекнул, что эти системы не будут выполнять оборонные цели", — говорится в сообщении.

В то же время Путин уже говорил о готовности к затягиванию войны задолго до решения США перебросить Patriot в Украину, заявив 7 декабря, что "специальная военная операция" будет продолжительным процессом. В то же время Кремль также долгое время ложно выставлял любую помощь Запада Украине как эскалацию.

"Вместо этого система Patriot усилит способность Украины защищать критически важную гражданскую инфраструктуру от воздушной и ракетной кампании России, которая направлена на причинение страданий гражданскому населению Украины. Системы Patriot будут мешать Путину заставить Украину сдаться на его условиях, что, возможно, и подразумевает Путин, когда говорит, что это затягивает войну", — считают аналитики.

Также Путин ужесточает попытки снять с себя ответственность за ведение длительной войны в Украине, отмечает ISW.

"Путин сделал несколько заявлений о том, что Россия стремится как можно скорее прекратить войну, в то же время отметив, что Россия не будет увеличивать темпы "специальной военной операции", поскольку это приведет к "неоправданным потерям". Оба заявления являются частью консолидированных усилий Кремля, чтобы оправдать дорогостоящие военные усилия Путина перед российской внутренней аудиторией, которая идет на все большие жертвы ради достижения нереалистичных целей Кремля", — отмечается в публикации.

Напомним:

21 декабря состоялся визит президента Владимира Зеленского в США. Он встретился с президентом США Джо Байденом, выступил в Конгрессе и провел ряд двусторонних встреч. Это был второй визит Зеленского в Белый дом и первая поездка за границу после начала полномасштабного вторжения.

"За триста дней этой войны мы начали действительно новый этап в наших отношениях – Украины и США – мы вышли на уровень реального союзничества, которое на сто процентов наполнено реальным содержанием", — сказал Зеленский.

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине $1 млрд военной помощи. Соединенные Штаты уже подтвердили поставки Украины в рамках военной помощи зенитно-ракетным комплексам Patriot.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина достаточно долго пыталась получить американскую систему ПВО Patriot. По словам дипломата, ЗРК Patriot помогут спасти жизни украинцам и инфраструктуру. Более того, это стратегическое поражение Российской Федерации, которое потеряет рычаги запугивания и террора.

Вооруженным силам Украины понадобится несколько месяцев на подготовку к использованию зенитных ракетных комплексов Patriot, предоставленных Соединенными Штатами Америки.

Американские системы Patriot могут изменить ход войны в Украине. Спикер ВВС Украины Юрий Игнат утверждает, что благодаря большому радиусу действия ЗРК Patriot могут помочь отодвинуть бомбардировщики ТУ-22М3 и тактическую авиацию РФ как можно дальше от украинских границ.

Зеленский за 17 декабря: дайте ПВО, вы это можете

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