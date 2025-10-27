Почему армия РФ стремится захватить Покровск: эксперт объяснил

Война / © Associated Press

Реклама

Главной целью всей летней наступательной кампании российских войск является непосредственно город Покровск Донецкой области. Россияне рассчитывают взять его, чтобы закрепиться в городской застройке на зиму.

Такое мнение высказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире Киев24.

«Квинтэссенцией всей летней наступательной компании россиян является город Покровск. Мы долго смотрели их попытки… прорывы в Мирноград и выход в нашу основную, так сказать, Краматорскую, Константиновскую военную агломерацию. Однако на сегодняшний день можно говорить, что действительно, перешли они к своей такой главной цели и главные боеспособные подразделения, самые многочисленные сконцентрированные здесь, в районе Покровска, потому что им любой ценой нужно зайти в город и они рассчитывают, что зимовать им придется все же в городской застройке», — заявил Сергей Кузан».

Реклама

Эксперт отметил, что противник сосредоточил основные силы у Покровска после неудачных попыток продвинуться на Запорожском и Новопавловском направлениях.

По словам Кузана, враг поначалу применял тактику охвата. Пытался взять город «в клешне» и изолировать его. Регулярно избивал дронами (привлекая «лучшие дроны-воды Российской Федерации») и огнем по логистическим путям, чтобы заставить защитников отступить. После провала этих действий российские войска перешли к массированным пехотным штурмам.

«По данным, разные аналитики, сейчас цифры отличаются, от 7 до 10,5 тысяч человек дополнительных резервов исключительно под штурмовые действия Покровска,» — добавил Кузан.

Он подчеркнул, что хотя россиянам удалось накопить значительное количество военных в пределах городской застройки, показатели потерь для врага остаются очень большими. Россия прибегла к этой тактике из-за того, что первоочередные планы по окружению города не удались.

Реклама

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил, что бои уже продолжаются в самом Покровске Донецкой области. По словам Зеленского, именно там сейчас сосредоточены больше ударных сил оккупанта и значительная штурмовая активность.

Ранее сообщалось, что в Покровске идут городские бои с группами российских войск в застройке.

Также военный Осман писал, что активность врага возле Покровска — как перед захватом Авдеевки.