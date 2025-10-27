- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 256
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему армия РФ стремится захватить Покровск: эксперт объяснил
Сергей Кузан объяснил, зачем Россия бросила до 10,5 тысячи резервов на Покровск.
Главной целью всей летней наступательной кампании российских войск является непосредственно город Покровск Донецкой области. Россияне рассчитывают взять его, чтобы закрепиться в городской застройке на зиму.
Такое мнение высказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире Киев24.
«Квинтэссенцией всей летней наступательной компании россиян является город Покровск. Мы долго смотрели их попытки… прорывы в Мирноград и выход в нашу основную, так сказать, Краматорскую, Константиновскую военную агломерацию. Однако на сегодняшний день можно говорить, что действительно, перешли они к своей такой главной цели и главные боеспособные подразделения, самые многочисленные сконцентрированные здесь, в районе Покровска, потому что им любой ценой нужно зайти в город и они рассчитывают, что зимовать им придется все же в городской застройке», — заявил Сергей Кузан».
Эксперт отметил, что противник сосредоточил основные силы у Покровска после неудачных попыток продвинуться на Запорожском и Новопавловском направлениях.
По словам Кузана, враг поначалу применял тактику охвата. Пытался взять город «в клешне» и изолировать его. Регулярно избивал дронами (привлекая «лучшие дроны-воды Российской Федерации») и огнем по логистическим путям, чтобы заставить защитников отступить. После провала этих действий российские войска перешли к массированным пехотным штурмам.
«По данным, разные аналитики, сейчас цифры отличаются, от 7 до 10,5 тысяч человек дополнительных резервов исключительно под штурмовые действия Покровска,» — добавил Кузан.
Он подчеркнул, что хотя россиянам удалось накопить значительное количество военных в пределах городской застройки, показатели потерь для врага остаются очень большими. Россия прибегла к этой тактике из-за того, что первоочередные планы по окружению города не удались.
Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил, что бои уже продолжаются в самом Покровске Донецкой области. По словам Зеленского, именно там сейчас сосредоточены больше ударных сил оккупанта и значительная штурмовая активность.
Ранее сообщалось, что в Покровске идут городские бои с группами российских войск в застройке.
Также военный Осман писал, что активность врага возле Покровска — как перед захватом Авдеевки.