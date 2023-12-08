Почему Авдеевка важна для россиян и чем грезит Путин: объяснение военного

Главным объектом усилий войск РФ остается Авдеевка, которую они пытаются окружить. В ходе штурмов они не жалеют ни живой силы, ни техники.

Об этом сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире марафона.

"Очень интенсивные штурмовые действия противник сейчас совершает. Несмотря на погодные условия — снег, небольшой мороз, всем холодно, но они и ночью, и днем очень сильно штурмуют. Очень активно применяется большое количество их беспилотных аппаратов разного калибра, в том числе камикадзе "Ланцеты". Постоянно в небе висят разведывательные "Орланы". Они любой ценой пытаются выполнить задачи, которые перед ними поставил их недопрезидент", — сказал он.

Военный также отметил, что оккупанты активно штурмуют Авдеевку.

"За эту войну такой интенсивной работы действительно не было. Это видно, что любой ценой взять Авдеевку в кольцо, выйти на административные границы Донецкой области — это у них очень большая цель. Поэтому гонят всех. Мы знаем, что очень большое количество их отказывается идти в атаки. Они их угрозами, устрашениями, шантажом бросают. Они гибнут, но все равно идут", — отметил он.

Кроме того, он объяснил, какие подразделения наступают на Авдеевку: "В большинстве — это коллаборанты, так называемый "армейский корпус". Также "Шторм Z". И вперемешку с ними идут регулярные войска, мобилизованные — слабо подготовленные, но массово штурм за штурмом" малыми группами отправляют их на убой".

Напомним:

Российская армия начала массированный штурм Авдеевки в начале октября. Захват всей Донецкой области – одна из целей, которую, по данным разных источников, поставил перед своими подчиненными Владимир Путин.

С середины ноября военные эксперты отмечают незначительные успехи россиян на этом направлении, но ценой огромных потерь.

Минобороны России и Украины количество своих потерь по-прежнему не озвучивает.

По последним данным аналитиков, россияне продвинулись у Авдеевки. Больше об этом читайте в новости.

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