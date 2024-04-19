Почему "Азов" до сих пор не получает западное оружие: сенсационное заявление командира бригады

США ввели запрет на военную помощь "Азову" несколько лет назад и не отменяют ее, несмотря на полномасштабную войну.

Не получают современное западное оружие и не могут отправить своих бойцов на ведущие военные учения. 12-я бригада специального назначения "Азов" НГУ и дальше сталкивается с дискриминацией. Это длится уже 10 лет.

Такое заявление в своем Facebook сделал командир бригады Денис Прокопенко. Он подчеркнул, что это следствие чрезвычайно мощной и плановой работы российской пропаганды.

Откуда взялся запрет на оружие для "Азова"

“С 2017 года и по сей день в ряде Законов о консолидированных ассигнованиях США (Appropriations bill) содержится следующая поправка: "Никакие средства, предоставленные этим Законом, не могут быть использованы для предоставления оружия, обучения или другой помощи батальона "Азов"", — пишет Прокопенко. и сразу объясняет детали предыстории.

“В 2015 году конгрессмен Джон Коньерс-младший, демократ от штата Мичиган, предложил данную поправку в Закон об ассигнованиях Министерства обороны на финансовый год, который заканчивался 30 сентября 2016 года. Конгрессмен внес это предложение, отметив, что журнал Foreign Affairs, а также "другие ведущие СМИ" охарактеризовали батальон "Азов" как "откровенно неонацистский" и "фашистский"”, — отметил командир бригады.

В 2017 году данная поправка уже содержалась в тексте Appropriations Bill. Есть она и в нынешнем законопроекте об оборонных ассигнованиях.

"Примечательно, что решение о принятии поправки в первую очередь основывалось на характеристике "Азова" западными СМИ, которые, очевидно, сформировали свое отношение к подразделению под влиянием московской пропаганды ", — отмечает Денис Прокопенко.

Батальона "Азов" не существует, а запрет до сих пор действует

Также по словам командира бригады, даже используемая в документе формулировка “батальон Азов” фактически апеллирует к уже несуществующему подразделению. Батальоном "Азов" перестал быть еще в конце 2014 года, а с февраля 2023 подразделение называется "12-я бригада спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины".

“Не батальон, не полк. Бригада”, – подчеркивает Прокопенко.

По его словам, именно эта поправка стоила бригаде многих жизней во время боев за Мариуполь.

"Азов" не имел новейшего западного вооружения. Тогда мы сдерживали превосходящие силы противника в окруженном Мариуполе, используя крайне ограниченные имевшие ресурсы и показали чрезвычайно высокую эффективность. Сколько жизней личного состава удалось бы сохранить, и какими были бы результаты обороны города, если бы, кроме высокой мотивации, слаженности и профессионализма, азовцы располагали современной бронетехникой, артиллерийскими системами?”, — пишет командир Прокопенко.

Он замечает, что даже после того, как в 2022 году об "Азове" узнал весь мир, бригада до сих пор не имеет возможности отправлять своих бойцов на большинство ведущих западных военных учений и не получает необходимое вооружение, которое союзники передают Украине.

“Сейчас вся Украина переживает то, с чем "Азов" имеет дело еще с 2014 года… С начала российско-украинской войны в 2014 году РФ обвиняла "Азов" и другие добровольческие подразделения в "неонацизме", ставив целью уничтожить их. В 2022 году россияне захотели "денацифицировать" уже всю Украину, записав в "нацисты" целый народ. 10 лет назад никто не помог "Азову" противостоять враждебной пропаганде. Сегодня вся страна оказалась в тождественной ситуации. И так же, как и "Азов" в течение 10 лет, Украина сейчас может столкнуться с отсутствием западной помощи”, — подчеркнул командир бригады.

Нет никаких доказательств или подтверждений тем обвинениям, которые российская пропаганда льет на бригаду "Азов" в течение десяти лет. Упреки российской пропаганды неоднократно опровергались на основе фактов в сети и СМИ.

“Справедливость требует ответов. Сколько еще опровержений тезисов кремлевской лжи мы должны предоставить, чтобы у политиков на Западе наконец-то открылись глаза на правду? Как долго структурное подразделение Сил безопасности и обороны Украины, подчиненное военному руководству государства, будет заклейменно подобными унизительными поправками?», — спрашивает Прокопенко.

Напомним, в России продолжаются незаконные "суды" над пленными "азовцами", которых жестоко пытают как физически, так и психологически.

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