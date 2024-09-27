Почему Байден опасается разрешения на глубинные удары по территории РФ: в NYT узнали данные разведки США

В оценке разведки описывается целый ряд возможных ответных мер России — от активизации актов поджога и саботажа, направленных на объекты в Европе, до потенциально смертоносных атак на американские и европейские военные базы.

Американская разведка считает, что глубокие удары по России могут привести к решительным ответным действиям со стороны Кремля, но принципиально не смогут изменить ход войны.

Об этом говорится в статье The New York Times.

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Разведывательные службы США считают, что Россия, вероятно, ответит большей силой "с помощью смертоносных атак" на Соединенные Штаты и их партнеров по коалиции, если они согласятся дать украинцам разрешение на использование американских, британских и французских ракет дальнего радиуса действия.

Оценка разведки, о которой ранее не сообщалось, также умаляет влияние ракет дальнего радиуса действия на ход конфликта. Ведь украинцы в настоящее время имеют ограниченное количество этого оружия, и неясно, сколько еще западные союзники могут предоставить.

Аналитики разведки считают потенциальным риском и неопределенной выгодой от решения, которое сейчас остается за президентом Байденом.

Полученные данные могут частично объяснить, почему Байдену так трудно принять это решение и раскрыть, насколько сильное внутреннее давление оказывается на него, чтобы он отказал Зеленскому в его просьбе.

В оценке разведки описывается целый ряд возможных ответных мер России — от активизации актов поджога и саботажа, направленных на объекты в Европе, до потенциально смертоносных атак на американские и европейские военные базы.

Однако американские чиновники утверждают, что россияне будут продолжать действовать тайно, а не проводить открытые атаки на американские и европейские объекты и базы, чтобы снизить риск глобального конфликта.

NYT отмечает, что риторика Путина была особенно воинственной в последние дни в ожидании решения по ударам на большом расстоянии. По данным издания, по крайней мере, некоторые из главных советников Байдена считают, диктатор, вероятно, ответит смертельной силой, если решение пойдет в пользу Зеленского.

Кроме того, официальные лица говорят, что сами военные США обладают ограниченными запасами ракет и должны иметь резерв для собственных потенциальных военных нужд.

Также, по их словам, после первых ударов россияне, скорее всего, перенесут склады боеприпасов, командные пункты, ударные вертолеты и другие жизненно важные боевые подразделения за пределы досягаемости ракет.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми рассказал, когда Украина может получить разрешение на удары в глубь территории Российской Федерации западным вооружением.

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