Почему Беларусь постоянно продолжает военные учения у границы Украины: объяснение полковника ВСУ

Беларусь в этот раз продолжила военные учения у границы с Украиной, потому что самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко очень не хочет вступать в прямой военный конфликт.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Беларусь, являющаяся плацдармом для армии Путина, постоянно продолжает военные учения у украинской границы. Эксперт Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кевлюк объяснил , что таким образом Лукашенко оттягивает участие белорусских военных в войне против Украины.

Об этом эксперт Центра оборонных стратегий полковник Виктор Кевлюк рассказал в интервью РБК-Украина.

Также читайте Россия держит наготове в Черном море 5 ракетоносителей с 32 "Калибрами" на борту

"Когда кто-то не хочет что-то делать, он придумывает убедительную причину, чтобы не делать то, о чем его очень сильно просят. Личность, котороя выдает себя за президента Беларуси, очень не хочет вязываться на стороне Российской Федерации в войну против Украины. Поэтому они и учения проводят, и какие-то проверки системы связи устраивают, и тренировки противовоздушной обороны делают. Часть сил оказалась под литовской границей, вдруг вспомнив о миграционном кризисе, о котором все остальные давно забыли", — отметил он.

Напомним, эксперт Игар Тишкевич считает, что президент России Владимир Путин держит напряжение у границы Украины с Беларусью, чтобы оттягивать с фронта резервы ВСУ. Однако признаков подготовки повторного наступления РФ с территории Беларуси пока нет.

Граница под контролем: бойцы ТРО готовы задерживать диверсантов из Беларуси

Читайте также: