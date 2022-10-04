Почему большинству оккупантов удается "ускользнуть" из окружения: объяснение Жданова

Как только начинается полуокружение, Генштаб РФ снимает основные регулярные части российской армии и выводит их.

Во время контрнаступления ВСУ оккупанты все чаще начинают попадать в полуокружение (как например, в Лимане Донбасса), однако части колонн противника все же удается убежать.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, можно ли взять под огневой контроль маршруты выхода войск России из оцепления.

Эксперт заверил, что ВСУ держат все пути выхода из этих полуокружений под огневым контролем.

"Даже не сомневайтесь что все пути выхода из этих полуокружений на фронте находятся под огневым контролем. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что как только начинается полуокружение, Генштаб РФ снимает основные регулярные части российской армии и выводит их еще до того, когда мы закрываем "огневой мешок", – говорит Жданов.

По его словам, остающиеся остающиеся оккупанты не отступают колоннами, а просто разбегаются.

"Не по ком стрелять. Те колонны, которые мы успеваем застать, мы разбиваем. Есть много видео с такими разбитыми колоннами, которые пророссийские СМИ пытаются подать, как наши. Но то, что отступает, просто бежит. Когда нет сплошного фронта, мы не можем контролировать всю территорию. Например, возле Лимана – густые леса. Оккупанты покидали технику, и убегали лесом", – объяснил эксперт.

Ранее бойцы, освободившие Лиман, рассказали, как враг бежал из окружения.

Читайте также: