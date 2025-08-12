ВСУ на фронте / © Associated Press

В украинской пехоте назревает кризис, который военные прямо называют катастрофическим. Все чаще мобилизованные бойцы покидают позиции, переходя в самопроизвольное оставление части (СЗЧ). Это явление, которое еще несколько лет назад было единичным, сегодня приобрело массовый характер. По словам армейцев, главные причины — полное истощение, отсутствие четких предельных сроков службы и игнорирование предложений со стороны военно-политического руководства.

Об этом пишет военнослужащий Игорь Криворучко для Hromadske.

Солдаты отмечают: перевод специалистов по ПВО, медицине, связи или другим специальностям в пехоту не дает желаемого эффекта. Такие решения, по их мнению, имеют только в условиях жесткой централизованной дисциплины, но не в армии, которая держится на личной мотивации и патриотизме. В нынешних условиях новоприбывшие быстро теряют физические и психологические ресурсы, оказываясь на грани истощения.

Еще несколько лет назад многих удерживала от СЗЧ мысль об общественном осуждении или нежелании подвести собратьев. Теперь, по словам военных, эти сдерживающие факторы исчезли: те, кто еще на фронте, часто рассматривают возможность покинуть часть, а для тех, кто уже ушел в СЗЧ, возврат выглядит маловероятным.

Деньги или компенсации в случае гибели перестали быть стимулом — многие бойцы потеряли семью или не видят смысла в материальном вознаграждении, если нет уверенности в собственном выживании.

Отдельной проблемой бойцы называют разницу в ответственности: для тех, кто уехал за границу, уклоняясь от мобилизации, никаких последствий не предусмотрено, тогда как истощенные фронтом мобилизованные рискуют получить тюремный срок. При этом есть случаи, когда бывшие военные, выполнявшие задания более года, после СЗЧ вынуждены жить в подполье как преступники.

Кроме того, военные призывают закрыть неэффективные военные кафедры и провести переаттестацию офицерского состава. По их словам, нынешняя кадровая политика не отвечает условиям войны и потребностям фронта. Без реформ, говорят бойцы, кризис в пехоте неизбежно усугубится, а его последствия коснутся не только армии, но и всего государства.

