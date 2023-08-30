Почему ЧВК "Вагнер" не вернется на войну против Украины: у Зеленского ответили

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что террористический ЧВК "Вагнер" не вернется на войну России против Украины. Он подчеркнул, что существует ряд причин.

Об этом он сказал 30 августа в эфире телемарафона.

Подоляк считает, что России сейчас выгодна дестабилизация в странах Африки, и именно туда страна-агрессор может отправить то, что осталось от "Вагнера".

"Другого лидера не будет, это первое. Второе, активы "Вагнера" перехватят, имею в виду персонал. Перехватит на себя контроль над ними главное управление генштаба Минобороны России, есть такой субъект по фамилии Аверьянов", — сказал он.

Подоляк также назвал страны, куда могут отправить "вагнеровцев".

"И они будут контролировать то, что сегодня происходит на африканском континенте. Сегодня, кстати, второй переворот за это время: не только Нигер, а Габон, Буркина-Фасо, Мали, Чад, Центральноафриканская Республика, а еще есть проект под Судан: есть огромный объем работы, который может выполнять исключительно "Вагнер", — считает он.

Среди причин, почему террористы Вагнера не будут воевать против Украины, Подоляк назвал то, что Шойгу и Герасимов им не доверяют.

"Но в войне с Украиной "Вагнер" не будет присутствовать, потому что ему, во-первых, не доверяет генералитет, то есть эти выдающиеся полководцы XXI-го столетия Шойгу и Герасимов. А во-вторых, "Вагнер" разбит с точки зрения поддержки "Вагнера" для войны в Украине не существует, "Вагнер" будет перехвачен с активами для соответствующих задач на африканском континенте", — сказал он.

Напомним, в Беларуси "вагнеровцам" выдают паспорта с новыми именами.

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