Почему для РФ так важен Северодонецк: военный эксперт объяснил стратегию российского командования

Зачем россиянам брать город в кольцо?

РФ хочет захватить Северодонецк для осуществления своей очередной пропагандистской цели.

Рассказал эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире марафона FreeДОМ.

"Если мы снова вспомним, какая цель этой войны со стороны России — это полное уничтожение украинского государства. Они 24 февраля заявили о том, что им несколько часов нужно для того, чтобы захватить Киев. Вспомните первые пропагандистские сообщения: "Происходит мгновенное освобождение Донбасса". За три месяца им удалось немного. Сейчас они хотят заявить о деоккупации так называемой "ЛНР", потому что это будет иметь мощный пропагандистский эффект", — отметил Самусь.

Он добавил, что в случае успеха РФ распространит такую пропаганду и на Запад, и в собственном пространстве, а также будет оказывать психологическое давление на украинцев.

"Но если вспомнить намерения Путина, то Северодонецк здесь не играет никакой роли – ни тактической, ни стратегической. Это просто отработка политического заказа, а не военного", – добавил эксперт.

По его словам, россияне несут огромные потери именно из-за того, что их генералам поставлена политическая задача – захватить данную территорию, потому что нужно заявить о стопроцентном контроле над "ЛНР".

Напомним, что Кулеба и Блинкен обсудили поставки Украине оружия и разблокировку продовольственного экспорта.

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