Почему для ВСУ важно освободить Сватово на Луганщине: объяснение Жданова

Для ВСУ очень важно перерезать артерию обеспечения группировки оккупантов в районе города Сватово Луганской области.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Сватово — основная артерия обеспечения группировки оккупантов на юго-западе Луганской области. Если мы перерезаем артерию в Сватово, то все, что расположено на переднем крае — Лиман, Северск — к Лисичанску и Северодонецку, все остается без путей обеспечения. Поэтому это очень важная артерия., которую мы пытаемся перерезать", — объяснил эксперт.

Напомним, Генштаб впервые подтвердил освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Именно через железнодорожную станцию этого поселка военные РФ перебрасывали на фронт свою военную технику. Поэтому его деоккупация была очень важна.

Позже появилось видео, как украинские военные подняли флаг Украины в освобожденном Купянске-Узловом.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.