Почему Эрдоган согласился на возвращение командиров "Азовстали" – объяснение политолога

Владимир Зеленский 8 июля сообщил, что возвращается в Украину вместе с командирами защитников "Азовстали", которые с осени 2022 года были в Турции. По словам политолога Владимира Фесенка, хотя изначально и была договоренность, что руководство полка "Азов" должно было находиться на территории Турции до завершения войны. Но, по его мнению, в Турции никто не знал, как долго продлится эта война, и сейчас никто не знает ответа на этот вопрос. Но решение очень знаковое.

Об этом политолог рассказал в эфире национального телемарафона.



"В России большинство даже провластных комментаторов фиксируют проявившуюся ранее тенденцию — это уже по отношению к Турции, к Эрдогану. Это еще одно проявление ослабления Путина. Иногда ощущение складывается, что Путин — дурачок, которого все "бросают". Он сам складывает такое впечатление. Но, Эрдоган, думаю, специально это сделал . Это демонстрация недовольства со стороны Турции. Это связано с зерновым соглашением, с шантажом, который Кремль делает, хочет сорвать зерновое соглашение. Эрдоган продемонстрировал, что он недоволен. А в России некоторые комментаторы обращают внимание, что Эрдоган поставил крест на Путине", – считает политолог.

Напомним, Владимир Зеленский в субботу, 8 июля, сообщил, что возвращается домой вместе с командирами защитников "Азовстали". Дениса Прокопенко, Святослава Паламара, Сергея Волынского, Олега Хоменко и Дениса Шлегу 21 сентября 2022 обменяли на 55 оккупантов.

В Кремле заявили, что Турция вернула командиров защитников "Азовстали" в Украину без согласования этого вопроса с Москвой.

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