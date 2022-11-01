Почему есть разница в поврежденных объектах и выпущенных по Украине ракетах: Жданов посчитал оружие врага

В Украине 31 октября ПВО сбила 44 из более полусотни ракет РФ. В общей сложности враг нанес более 60 ракетных ударов и 15 авиационных.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Однако если 50 ракет было выпущено, 44 сбили, почему 18 объектов пострадало?.. Жданов объяснил "нестыковку".

"Было всего 50 крылатых ракет. Среди крылатых ракет мы сбили 44. Еще были ракеты класса "земля-земля" — переработки от комплексов С-300. И еще были дроны "Шахеды". Над Черниговской и Сумской областями были сбиты три дрона" -камикадзе, а на Полтавщине – еще 3. Сколько дронов достигли своей цели, пока неизвестно, поэтому объектов поражено 18, а ракет из 50 сбито 44. Ракеты "земля-земля" мы сбить, к сожалению, ничего не смогли ", – объяснил Жданов.

Ранее глава Львова Андрей Садовый во время массированной атаки высоко оценил работу сил ПВО в туманной погоде, отметив, что они – титаны. Мэр призвал донатить на украинскую армию.

Читайте также: