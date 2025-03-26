Почему F-16 не могут противодействовать российским КАБам: украинский пилот раскрыл детали

Несмотря на то, что F-16 не могут достаточно близко подойти к носителям КАБов, некоторая комплексная работа по их уничтожению все же выполняется.

Истребители F-16, полученные Украиной, пока не могут подойти на необходимое расстояние для уничтожения носителей вражеских управляемых авиационных бомб (КАБов).

Об этом рассказал украинский пилот F-16, интервью с которым было обнародовано командованием Воздушных сил.

По его словам, наибольшее внимание пилотов сейчас сфокусировано на действиях россиян по использованию КАБов.

"Сейчас не все направления очень четко прикрыты, однако мы стараемся выполнять задачи на этих направлениях. Мы понимаем, что не можем достаточно близко к ним подойти, чтобы уничтожить носители этих КАБов, но некоторая комплексная работа выполняется", — говорит пилот.

В частности, речь идет о постановке радиоэлектронных помех в работу этих КАБ, работе по оптимизации радиоэлектронного поля и вообще поля обнаружения носителей КАБ и самих КАБ.

"Мы четко знаем и понимаем, что имеющееся количество средств ПВО западного производства не достаточно, поэтому уже неоднократно поднимался вопрос по увеличению этих средств. Сейчас, по моему личному мнению, некоторые направления немножко страдают от этого, потому что просто физически невозможно настроить этот процесс. Там выполняется очень тяжелая работа нашими силами обороны, которые постоянно противодействуют как носителям, так и самим средствам поражения", – подытожил украинский пилот F-16.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыла новая партия истребителей F-16.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.