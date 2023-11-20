Почему глава Пентагона Остин прибыл в Киев во время обострения ситуации на фронте: эксперт объяснил

Основной целью визита Остина в Киев является согласование потребностей Украины во время контрнаступления.

Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник, 20 ноября, прибыл в Киев с визитом, потому что "наступают решающие месяцы" войны.

Такое мнение высказал эксперт Совета по внешней политике "Украинская призма" Александр Краев в эфире телеканала Эспрессо.

По его словам, Остин своим визитом хотел показать, что, несмотря на проблемы, связанные с выборами в США и потенциальным изменением подхода к Украине, Америка продолжит помогать Украине.

"Основной целью визита Остина в Киев является согласование наших потребностей, пока Палата представителей США рассматривает бюджет на следующий год. Наступают решающие месяцы, когда Украине и Израилю нужно исправлять ситуацию на фронте, нужно показать себя на поле боя. Визит главы Пентагона носит дипломатический характер", – считает он.

По его мнению, Остину следует быть в контакте с руководством каждого направления ВСУ и Минобороны.

"Также руководителю Пентагона необходимо провести личные консультации. С Остином приехала команда стратегов, которая занимается помощью и планированием. Им нужно на самом высоком уровне обсудить дальнейшую программу и дальнейшую стратегию ВСУ", — отметил Краев.

Напомним, 20 ноября в Киев с необъявленным визитом прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал в дальнейшем поддержать Украину.

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