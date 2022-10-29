Почему иранские баллистические ракеты опаснее российских и когда Путин их применит – Буданов рассказал

Кирилл Буданов назвал основные отличия иранских и российских ракет.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что иранские ракеты, в отличие от российских, обладают достаточно высокой точностью и скоростью.
Об этом он рассказал в интервью The Drive.
"Это серьезная угроза, потому что иранские ракеты, в отличие от российских, имеют достаточно высокую точность, очень высокую скорость", – сказал он.
По мнению Буданова, Россия применит против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности (SRBM) – Fateh-110 и Zolfaghar SRBM в ноябре. Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии от 300-700 км.
"Единственное, на что мы можем рассчитывать, это на блестящую работу наших войск ПВО. И в надежде, что наши союзники предоставят нам больше этих систем ПВО для обеспечения покрытия", — резюмировал руководитель разведки Украины.
Какое оружие и сколько Иран поставляет России
Как рассказал Кирилл Буданов, Россия получила от Ирана 1700 беспилотников.
Также появилась информация о том, что инструкторы из Ирана помогают россиянам запускать дроны из временно оккупированных Крыма и Херсона.
В Иране отрицают поставки в Россию военного вооружения, в том числе и дронов-камикадзе "Shahed-136".
Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия получит от Ирана беспилотники, дроны с боеприпасами и баллистические ракеты.
В середине октября издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Иран планирует передать России баллистические ракеты.
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