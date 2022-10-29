Почему иранские баллистические ракеты опаснее российских и когда Путин их применит – Буданов рассказал

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что иранские ракеты, в отличие от российских, обладают достаточно высокой точностью и скоростью.

Об этом он рассказал в интервью The Drive.

"Это серьезная угроза, потому что иранские ракеты, в отличие от российских, имеют достаточно высокую точность, очень высокую скорость", – сказал он.

По мнению Буданова, Россия применит против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности (SRBM) – Fateh-110 и Zolfaghar SRBM в ноябре. Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии от 300-700 км.

"Единственное, на что мы можем рассчитывать, это на блестящую работу наших войск ПВО. И в надежде, что наши союзники предоставят нам больше этих систем ПВО для обеспечения покрытия", — резюмировал руководитель разведки Украины.

Какое оружие и сколько Иран поставляет России

Как рассказал Кирилл Буданов, Россия получила от Ирана 1700 беспилотников.

Также появилась информация о том, что инструкторы из Ирана помогают россиянам запускать дроны из временно оккупированных Крыма и Херсона.

В Иране отрицают поставки в Россию военного вооружения, в том числе и дронов-камикадзе "Shahed-136".

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия получит от Ирана беспилотники, дроны с боеприпасами и баллистические ракеты.

В середине октября издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Иран планирует передать России баллистические ракеты.

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