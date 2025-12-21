Почему из Грабовского не эвакуировали людей раньше - объяснение ОВА

Эвакуация / © УНІАН

В селе Грабовское в Сумской области на момент мероприятия российских военных находились исключительно жители, которые письменно отказались от эвакуации на более безопасные территории Украины.

Об этом сообщил заместитель начальника Сумской областной военной администрации Владимир Бабич в эфире телемарафона.

По его словам, принудительная эвакуация из приграничных районов Сумской области продолжается с 2023 года и проводится регулярно. Всего из приграничья уже эвакуировали 87,5 тысяч человек, среди которых 8 700 детей. В то же время в этих районах до сих пор остаются около 32 тысяч человек, в том числе 604 ребенка. Всех детей из красной и горячей зон уже вывезли.

"Так стало и в самом Грабовском, где проживали исключительно все жители, отказавшиеся от эвакуации. Хочу отметить, что село Грабовское и Краснопольское общество находятся непосредственно на границе с Российской Федерацией", - отметил Бабич.

Он добавил, что в общей сложности около 56% людей в зоне принудительной эвакуации в письменном виде отказываются покидать дома, несмотря на постоянные разъяснительные и агитационные меры со стороны властей.

В районе Грабовского продолжаются стабилизационные действия, которыми занимаются военные. Представители ОВА непосредственно на месте не находятся.

По словам Бабича, эвакуация происходит “волнами”: активизируется при обострении боевых действий и замедляется, когда ситуация относительно стабилизируется. Только за последние сутки из приграничья Сумщины эвакуировали 22 человека, в том числе из Краснопольского общества. Всех их доставили в транзитные центры, где обеспечили помощью и оформлением документов.

Напомним, военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации принудительно депортировали около 50 гражданских граждан Украины с территории Сумской области в РФ, что является грубым нарушением международного гуманитарного права.