Почему командиров защитников "Азовстали" вернули во время контрнаступления: версия советника мэра Мариуполя

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко считает, что возвращение командиров защитников "Азовстали" в Украину во время контрнаступления ВСУ не случайно.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Петр Андрющенко отметил, что они могут принять участие в освобождении Мариуполя.

"Как своевременно с учетом фазы нашего наступления. Как может получиться интересно — защитники Мариуполя возвращают Мариуполь. На месте россиян от одного мнения об этом я бы убегал. Лучше — сразу в плен. Больше шансов выжить. Хорошо пылает на Московии", — написал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 июля, сообщил, что возвращается домой вместе с командирами защитников "Азовстали", которые после обмена осенью 2022 года все это время были в Турции.

Отметим, что 21 сентября 2022 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" — на 55 оккупантов.

Читайте также: