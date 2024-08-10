Почему командование РФ не хочет перебрасывать подразделения в Курскую область: объяснение аналитиков

В Кремле не хотят сорвать свою наступательную операцию на Востоке Украины.

Военное командование РФ может сопротивляться передислокации сил по другим оперативным направлениям в Курскую область.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Российское военное командование, похоже, полагается на существующие подразделения, развернутые в районе границы, и на легкодоступные силы в тылу, большинство из которых – это подразделения, укомплектованные солдатами срочной службы и нерегулярными формированиями, для противодействия ситуации в Курской области. Эти подразделения, вероятно, первыми отреагируют даже если российское военное командование решит перебросить дополнительные, более опытные подразделения из других частей театра военных действий", — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, российское военное командование опрокинуло силы из неопределенных оперативных резервов, дополнительные подразделения, укомплектованные призывниками. А также спецназовцев ГРУ, сил специальных операций (ССО), дополнительный чеченский отряд "Ахмат", действующий под эгидой Министерства обороны России, 1-й армейский корпус "Донецкой народной республики" (АК ДНР) и бывших военнослужащих группы "Вагнера" в районы Курской области.

"Российское военное командование, возможно, перебрасывает в Курскую область более опытные и лучше обеспеченные фронтовые подразделения из восточной или южной Украины, но для прибытия таких подразделений в Курскую область, скорее всего, потребуется дополнительное время", — отмечают в ISW.

Один из российских военных блогеров сообщил, что подразделения 44-го армейского корпуса (Ленинградский военный округ) российской Северной группировки войск действуют вблизи Рыльска. Однако он предположил, что российское военное командование возможно перебрасывает подразделения, которые накопило для наступательной операции на севере Харьковской области.

"Возможно, российское военное командование решило, что срыв наступательной операции на севере Харьковской области является необходимой жертвой, избегая при этом передислокации по более приоритетным участкам фронта", — считают аналитики.

Напомним, в ночь на 6 августа ВСУ зашли на территорию России в районе города Суджа Курской области. В последующие дни они продвинулись в глубь территории по трем направлениям и почти выбили российские силы из Суджи.

Спикер Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что Украина "имеет законное право защищаться, в частности, нанося удары по агрессору на его территории". И ЕС поддерживает это право.

Ситуацию прокомментировал и спикер Госдепа США Мэттью Миллер. По его словам, Штаты "находятся в контакте с Украиной" по поводу событий в Курской области. Он также подчеркнул, что решение, как совершать свои операции, Украина принимает сама.

В приграничье России горят подстанции: Курчатов, где расположена Курская АЭС, обесточен

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