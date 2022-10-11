Почему командующим войсками РФ в Украине стал Суровикин: объяснение от британской разведки

Почему Сергей Суровикин стал командующим войсками РФ в Украине – мнение разведки Британии. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Как пишет FrontNews, британская разведка считает, что назначение Сергея Суровикина командующим войсками РФ в Украине отражает желание российского сообщества национальной безопасности улучшить проведение войны на территории Украины. Именно об этом идет речь в обзоре разведки Британского Министерства обороны 11 октября 2022 года.

По данным разведки, Россия в течение большей части войны, вероятно, не имела единственного полевого командующего силой РФ. Хотя генерал Александр Дворников и занимал этот пост с апреля по август 2022 года, однако непонятно, мог ли он эффективно контролировать конкурирующие и достаточно разрозненные группировки армии России.

В сообщении говорится: " Назначение Суровикина, вероятно, отражает желание российского сообщества национальной безопасности улучшить проведение войны. Однако ему, скорее всего, придется конкурировать с все более раздробленным Минобороны России, не имеющим достаточных ресурсов для достижения политических целей, поставленных в Украине ". .

Напомним, что Сергей Суровикин был назначен командующим войсками РФ в Украине 8 октября 2022 года, а до этого он командовал Воздушно-космическими силами России и южной группировкой российских войск в Украине.