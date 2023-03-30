Почему контрнаступление ВСУ нельзя воспринимать как решающее сражение войны: Кулеба указал на опасность

По словам министра, если контрнаступление не удастся, это усилит влияние сил на Западе, которые хотят подтолкнуть Украину к компромиссу с Россией.

Украина готовит контрнаступление этой весной, но нельзя воспринимать его как решающий момент в войне против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times.

Он обратил внимание на опасный ажиотаж вокруг будущего контрнаступления: если оно не удастся, это усилит влияние сил на Западе, желающих подтолкнуть Украину к компромиссу с РФ.

"Мы должны противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения войны. Если оно не приведет к полному освобождению нашей территории, то некоторые могут сказать, что теперь нужно подумать об альтернативном сценарии. Но для нас нет альтернативы", — подчеркнул министр.

Кулеба признался, что в каждой стране-союзнице есть меньшинство, которое выступает за прекращение военной помощи и переговоры.

"Они повсюду: в Вашингтоне, Берлине, Париже, Лондоне. Они постараются сделать что-то творческое вроде "Минская-3", — считает глава МИД.

Будущее контрнаступление ВСУ: последние новости

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ТСН.ua собрал подробности, комментарии официальных лиц и экспертов о том, когда и как ВСУ могут пойти в контрнаступление.

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