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Почему контрнаступление ВСУ нельзя воспринимать как решающее сражение войны: Кулеба указал на опасность

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1009
Время на прочтение
2 мин
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Почему контрнаступление ВСУ нельзя воспринимать как решающее сражение войны: Кулеба указал на опасность

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

По словам министра, если контрнаступление не удастся, это усилит влияние сил на Западе, которые хотят подтолкнуть Украину к компромиссу с Россией.

Украина готовит контрнаступление этой весной, но нельзя воспринимать его как решающий момент в войне против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times.

Он обратил внимание на опасный ажиотаж вокруг будущего контрнаступления: если оно не удастся, это усилит влияние сил на Западе, желающих подтолкнуть Украину к компромиссу с РФ.

"Мы должны противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения войны. Если оно не приведет к полному освобождению нашей территории, то некоторые могут сказать, что теперь нужно подумать об альтернативном сценарии. Но для нас нет альтернативы", — подчеркнул министр.

Кулеба признался, что в каждой стране-союзнице есть меньшинство, которое выступает за прекращение военной помощи и переговоры.

"Они повсюду: в Вашингтоне, Берлине, Париже, Лондоне. Они постараются сделать что-то творческое вроде "Минская-3", — считает глава МИД.

Будущее контрнаступление ВСУ: последние новости

Ранее министр обороны Резников раскрыл дату начала и направления украинского контрнаступления.

Издание The Week проанализировало, действительно ли украинские военные активно говорят о контрнаступлении, чтобы сбить с толку россиян.

Новый президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины в этом году будет только одна попытка для контрнаступления. Ведь для новых крупных операций у Запада может не хватить ресурсов.

ТСН.ua собрал подробности, комментарии официальных лиц и экспертов о том, когда и как ВСУ могут пойти в контрнаступление.

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Дата публикации
Просмотры
1009
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