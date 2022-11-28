Почему Кремль делает интервалы между атаками: военный эксперт раскрыл "людоедскую" стратегию россиян

У ракет, которыми располагает Россия, хватит еще на несколько массированных ударов по Украине. Кремль намеренно делает интервалы между атаками, чтобы в Украине могли восстановить повреждения.

Об этом сказал военный эксперт Юрий Федоров в эфире телеканала Freedom.

"Эта людоедская стратегия свойственна России", — отметил Федоров.

Он также рассказал о том, к чему должна быть готова Украина в ближайшие недели.

"Если исключить ракеты С-300, высокоточных ракет в России осталось полторы тысячи. Это ракеты разных типов. В последнее время Россия использует преимущественно ракеты воздушного базирования. По данным украинской разведки, таких ракет в России осталось 450. Есть еще противокорабельные ракеты, которыми стреляют из оккупированного Крыма, их более 700. Но такие ракеты назначены на случай войны с НАТО, в каждом массированном ударе используется до 100 ракет", — сообщил Федоров.

Относительно следующего удара России по энергосистеме Украины эксперт отметил, что промежуток времени в неделю связан не только с тем, что россиянам нужно собрать ракеты со всей страны.

"Здесь еще и тактические соображения. За несколько дней до удара в Украине восстанавливают поврежденные элементы систем энергоснабжения. Как только восстановили, после этого наносится еще удар — такая людоедская стратегия, свойственная РФ. Поэтому на несколько массированных ударов российских ракет хватит", — отметил он. эксперт.

Накануне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что удары российских войск по объектам энергетики не влияют на ситуацию на фронте.

Ранее в столице начало появляться электричество.

Горожане бурно отреагировали и передали послание Путину

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