Почему Кремль изменил свою стратегию и вывел подводные лодки в Черное море: эксперт дал ответ

Российская Федерация решила выводить свои подлодки в Черное море, чтобы показать свое номинальное присутствие.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, Россия пытается поддерживать хотя бы формальное присутствие в Черном море, несмотря на то, что она полностью покинула Азовское море.

Плетенчук пояснил, что одной из причин, почему российские корабли покинули Азовское море, его малая глубина, которая составляет всего 15 метров. Такие условия делают его непригодным для подлодок, которые не могут развить необходимую скорость в таких ограниченных пространствах. Даже в надводном положении подлодки в Азовском море испытывают дискомфорт из-за ограниченного пространства.

В отличие от Азовского моря, Черное море имеет значительно большую глубину, что позволяет подлодкам свободно маневрировать. Это способствует тому, что Россия продолжает демонстрировать свое военное присутствие в этом регионе, выпуская свои подлодки в Черное море.

Плетенчук также отметил, что у россиян нет желания выводить надводные корабли в Черное море. Это подтверждает общую тенденцию России избегать активных действий в надводном положении из-за рисков и трудностей, связанных с безопасностью и военной ситуацией в регионе.

Напомним, в Азовском море пока вражеских кораблей нет. В Черном море находится один российский ракетоноситель с возможностью запуска до четырех ракет, а в Средиземном море — два ракетоносителя с общим залпом до 16 ракет. Согласно информации Военно-морских сил, за сутки в Керченском проливе прошло 7 судов до Черного моря, из которых 3 продолжили движение в Босфор, а к Азовому морю прошло 10 судов, из которых 3 прибыли из Босфора.

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