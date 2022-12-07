Почему Кремль не отпустил террориста Гиркина на фронт: объяснение экспертов

Российский террорист Игорь Гиркин так и не повоевал против Украины и вернулся в Москву. Одной из причин — его причастность к сбитию самолета рейса MH17 и то, что на Международном трибунале ему было бы что рассказать.

Об этом пишет FREEДОМ.

Директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк считает, что если бы Гиркина захватили в плен в Украине, то его ждала бы ответственность в Гааге за сбитие малазийского самолета. Также он много знает о кровавых событиях 2014 года на украинском Донбассе.

"Гиркин при условии, что он в руках прокуратуры, он действительно человек, способный дать поистине бесценные свидетельства о том, как все начиналось весной 2014 года и до 12 апреля, когда Гиркин выступил, и в первые недели после этой даты. Что происходило в Славянске, и в Донецке, то есть в зарождающейся знаковых местах тогдашней "ДНР". В общем он может очень многое рассказать о действиях, мотивах и побуждении высших чинов России", — считает политолог.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что террорист Гиркин находится на попечении российской ФСБ и он уже "отработанный материал", который не нужен Кремлю.

Эксперты также считают, что Гиркин все еще нужен Путину для информационных спецопераций.

Террорист Игорь Гиркин: что известно

Игорь Гиркин в 2014 году был активным членом так называемой "русской весны", он причастен к аннексии Крыма и военным преступлениям на оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Именно он в Донбассе руководил пророссийскими боевиками и участвовал в войне с ВСУ.

С начала полномасштабной войны России против Украины террорист Гиркин возобновил свою бурную пропагандистскую деятельность. Он известен тем, что критиковал действия российского Минобороны. Поэтому в Украине даже появился мем о "полностью проваленной спецоперации". Впоследствии Гиркин заявил, что отправляется на фронт и опубликовал фото в военной форме. После этого Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантировало выплату $100 000 за передачу террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) в украинский плен. Украинские блоггеры обещали "докинуть" еще 50 000 долларов.

17 ноября Окружной суд Гааги признал виновными в убийстве пассажиров и экипажа самолета рейса МН17, а также в действиях, приведших к падению самолета, трех обвиняемых — граждан РФ Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

В декабре 2022 года террорист Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил, что его выгнали с фронта и не взяли на войну, поэтому он вынужден вернуться в Москву.

Читайте также: