Почему Кремль уволил главнокомандующего Черноморским флотом: данные британской разведки

Украинские военные продолжают уничтожать российские корабли в акватории Черного моря. Британская разведка считает, что именно поэтому Кремль отставил главнокомандующего Черноморским флотом Николая Евменова.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Великобритании.

Как отмечается, главком Черноморского флота адмирал Николай Евменов ушел с должности 10 марта. Вместо него пришел командующий Северным флотом, адмирал Александр Моисеев.

Что интересно, освобождение Евменова произошло после отставки второго командующего Черноморским флотом от февраля 2022 года – и произошло это после потери уже девятого большого судна с начала большой войны.

"Вероятно, первая задача адмирала Моисеева в должности главка ВМФ будет стабилизация безопасности ситуации на Черном море и изменения, направленные на повышение боеспособности Черноморского флота в регионе", — отметили в британской разведке.

Адмирал Моисеев был кадровым подводником в период с 2018 по 2019 год до момента назначения командующим Северным флотом.

Напомним, что Великобритания рассекретила видео испытаний лазерного оружия.

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