Почему Кремлю не удалось оккупировать всю Украину: британские аналитики назвали ошибки российских спецслужб

Главным недостатком было желание угодить Путину и уложиться в определенный срок.

Британские специалисты проанализировали действия российских спецслужб по реализации планов Кремля оккупировать всю Украину и назвали главные причины, почему этого не произошло.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на доклад Королевского объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institute).

В этом докладе аналитики обратили внимание на фундаментальные недостатки российских спецслужб, которые "в значительной степени способствовали провалу планов российского вторжения в Украину". Среди них они называют, в частности, желание всячески угодить президенту Владимиру Путину.

Попытка повторить Крым-2014

Москва не рассчитывала на серьезное сопротивление, о чем свидетельствуют провалы в логистике на первом этапе операции, считают авторы доклада.

Планировщики вторжения надеялись повторить успех крымской операции 2014 года, которая была спланирована с расчетом на отсутствие военного сопротивления со стороны Украины.

В феврале 2022 года российское вторжение должно было происходить на фоне внутренней дестабилизации Украины, которая должна была вывести из строя систему управления и военного командования и контроля, подорвать доверие населения к государственным институтам, минимизировать помощь Украине со стороны международных партнеров.

Работа с агентами

По информации аналитиков, ФСБ РФ получила задачу подготовить планы оккупации Украины в июле 2021 года, поскольку уже осенью того же года российские агенты в Украине начали отправляться в краткосрочные отпуска на курорты Турции, Кипра и Египта, где они встречались со своими кураторами.

Авторы доклада подчеркнули, что российская спецслужба минимизировала количество агентов из России, вербуя агентов на местах, управлявших собственными сетями. В случае с Украиной эту роль выполняли высокопоставленные чиновники и политики, имевшие связи с российскими спецслужбами на протяжении десятилетий.

Роль Московского патриархата

Авторы также отметили важность Русской православной церкви, выполнявшей роль органа поддержки идеологически преданных агентов русского влияния.

Учитывая чувствительность темы отношений государства и церкви, даже после вторжения украинские власти не сразу смогли ограничить работу этой части российского аппарата поддержки.

Сроки установили в Кремле

В докладе говорится, что высокопоставленные сотрудники российской разведки рекомендовали отложить вторжение до лета 2022, поскольку в начале года необходимые условия для скорой победы еще не сложились. Однако в Кремле самоуверенно считали, что разбираются в украинской политике и отдали приказ, который спецслужбам нужно было выполнить в угоду Путину.

Поспешное вторжение обнаружило, что российские агенты в Украине преувеличили степень своего влияния, поэтому приказ совершить оккупацию в установленные сроки привел к провалу.

Напомним, в освобожденном Херсоне Служба безопасности Украины во время проведения стабилизационных мероприятий нашла засекреченные документы ФСБ РФ, в которых содержалась информация об их агентах-коллаборантах.

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