Почему Крымский мост все еще не уничтожен – военный эксперт назвал причину

Крымский мост будет окончательно разрушен после того, как Вооруженные силы Украины полностью уничтожат противовоздушную и противоракетную оборону россиян в оккупированном Крыму.

Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Как объяснил эксперт, по классификации НАТО весь комплекс мероприятий, которые ВСУ выполняют во временно оккупированном Крыму, – является первым этапом по деоккупации полуострова.

"В частности, уничтожение противовоздушной и противоракетной обороны россиян в Крыму, а также мест базирования ВКС РФ. ВСУ продолжают уничтожать аэродромы Саки, Бельбек и Джанкой", - отметил Снегирев.

По его словам, после уничтожения ПВО россиян во временно оккупированном Крыму все мосты на полуострове будут взяты под огневой контроль.

"После уничтожения ПВО и ПРО россиян в Крыму, учитывая логистическую уязвимость полуострова, берутся под огневой контроль основные локации — Крымский мост и Чонгарские мосты. Именно поэтому до сих пор еще не уничтожен Крымский мост. До тех пор, пока системы ПВО и ПРО россиян, а также места базирования их авиации в Крыму не будут уничтожены. Нет смысла бить по Крымскому мосту, если их противовоздушная оборона может уничтожить наши ракеты и дроны", - резюмировал Дмитрий Снегирев.

Напомним, майор запаса НГУ предположил, когда атака по Крымскому мосту дала бы серьезный эффект.

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