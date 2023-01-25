Почему Leopard удобнее для ВСУ и что не так с американскими Abrams: объяснение эксперта

По мнению эксперта, самая большая проблема у Abrams – это двигатели и сложности в обслуживании.

Если США и Германия все-таки передадут свои танки Украине, это будет "переломный момент" и "кардинальное изменение понятий".

Такое мнение высказал генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун, передает FREEДОМ.

По его словам, одной из ключевых проблем в поставках танков было количество техники на полном ходу по состоянию на данный момент.

"Проблема же была не только в принятии кардинального решения о том, что нам передают. А проблема была в том, где их сейчас взять. И мы обращали внимание, конечно, именно на "Леопарды", поскольку они больше всего подходят нам по своим характеристикам. И прежде всего тем, что, несмотря на их сложность использования, они есть здесь, в Европе, фактически часть из них была готова быть нам передана некоторыми странами, и общее количество, которое по желанию можно было передать, составляло около 100 единиц. Если увеличивать количество этих танков, то там уже надо было принимать решение с подключением ремонтных бригад, мастерских", — пояснил Ягун.

Он уточнил, что речь идет о том количестве танков, которые сейчас находятся в полной боеготовности.

Что не так с Abrams

По словам Ягуна, наибольшее количество танков, которые можно было получить Украине и которые есть в наличии — это американские Abrams.

"Не самые новые, но какие-то из последних модификаций, которые в большом количестве, как для нас, находятся на специальных полигонах хранения в Соединенных Штатах. Их там тысячи штук", — сказал он.

Эксперт объяснил, что эти танки очень сложны именно в обслуживании. Поэтому вместе с танками передавать специальные ремонтные подразделения, готовить военных, механиков, которые могли бы ремонтировать, передавать запасные части.

Кроме того, самая большая проблема Abrams – это двигатели: не дизельные (как в танках Leopard), а газотурбинные.

"Они фактически представляют собой двигатели вертолета. И можете себе представить, что значит обслуживать такой более или менее понятный для наших бойцов дизельный двигатель. И что такое обслуживать вертолетные двигатели? Это совсем другие вещи, другой уровень. Но вот если все же США примут такое решение, я думаю, что наши ребята с этим справятся. И это, конечно, будет вообще кардинальное изменение понятий", — подытожил Ягун.

Напомним, что правительство Германии официально согласилось передать Украине танки Leopard. Речь идет о 14 единицах — танковой роте. В СМИ появилась информация, что американцы могут передать Украине тяжелые танки Abrams.

По информации издания CNN, США завершают план отправки танков Abrams в Украину. По информации Sky News Arabia, президент США Джо Байден якобы согласился передать танки Abrams Украине, чтобы повлиять на Берлин в вопросе передачи танков немецкого производства Leopard.

В Politico писали, что администрация Байдена рассматривает возможность отправки около 30 танков Abrams.

Ранее в Пентагоне объясняли, что не дают ВСУ танки Abrams якобы из-за сложностей в эксплуатации.

США может предоставить танки M1 Abrams Украине