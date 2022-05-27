Почему Лукашенко побоится отдать приказ своим военным пойти войной против Украины — белорусский дипломат

Белорусские силы специальных операций, которые насчитывают 5-6 тысяч бойцов, выполнят приказ диктатора Александра Лукашенко о нападении на Украину, но сейчас он боится его отдать.

Об этом 27 мая в эфире телемарафона заявил белорусский дипломат, член президиума координационного совета, руководитель народного антикризисного управления Павел Латушко.

"Лукашенко вряд ли готов его (ред. – приказ о наступлении на Украину) отдать, потому что он боится последствий. Армия не столь сильно обеспечена материально с точки зрения боеспособности, у них нет опыта ведения войны и управления войсками. Он не сможет это сделать самостоятельно", — сказал дипломат.

Более того, он отмечает, что если Лукашенко не отдал такой приказ, когда было активное наступление российской армии на северные регионы Украины, то он вряд ли сделает это сейчас. По словам Латушко, у белорусского диктатора сейчас другие задачи.

"Его задача - дестабилизировать ситуацию на границе и стягивать вооруженные силы Украины к линии государственной границы. И он эту задачу успешно выполняет и таким образом он уже наносит существенный удар Украине, потому что украинская армия вынуждена держать большие силы на северной границе", — объяснил он.

Следует отметить, что по данным Генштаба ВСУ с территории Республики Беларусь остается угроза ракетно-авиационных ударов. Также на Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Республики Беларусь усиленно проводят разведку, разворачиваются дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области.

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